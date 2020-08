Blessé, Johann Zarco espère la pluie pour moins souffrir de sa blessure

S’il fait l’objet d’une enquête visant à déterminer s’il est responsable ou non de l’accrochage avec Franco Morbidelli, Johann Zarco reste, lui aussi, une victime de ce crash du Grand-Prix d’Autriche de MotoGP. D’ailleurs, le tricolore sera opéré en Italie, mercredi 19 août 2020, de son poignet. En effet, une petite fracture a été repérée après sa chute. Aussi, le tricolore retournera en Autriche jeudi ou il devra obtenir l’aval des médecins pour courir.

Johann Zarco envisage de ne pas rouler vendredi

Néanmoins, l’intéressé envisage de ne pas monter sur sa moto vendredi, afin de gagner une journée supplémentaire de repos. De plus, en cas de pluie, l’effort que nécessite la conduite d’une moto en compétition sera moindre. C’est pou cette raison qu’il attend les gouttes, ce week-end.

« Lundi, j’ai refait quelques examens, à cause de cette douleur persistante au poignet. C’est là qu’ils se sont rendus compte que j’avais une petite fracture au niveau de scaphoïde, explique-t-il dans un communiqué de l’équipe. Du coup, je vais me rendre en Italie pour me faire opérer par un médecin qui est déjà intervenu auprès de nombreux pilotes. Après, nous reviendrons en Autriche et j’assisterai jeudi à cette réunion concernant l’accident qui s’est produit dimanche. Si mes sensations sont suffisamment bonnes et que le centre médical me déclare apte à rouler, je tenterai le coup. L’avantage de ce week-end, c’est que nous avons déjà toutes les références de la semaine précédente, donc en soi ce n’est pas un drame si je manque quelques séances. Je peux me permettre de laisser reposer mon poignet une journée de plus. Dans l’immédiat, le plus important est l’opération. Ensuite on verra comment je récupère. L’équipe travaille sur la moto pour faire en sorte qu’elle soit prête. Peut-être qu’il pleuvra et si c’est le cas, ça m’arrangerait car ça sous-entendrait moins d’effort sur la moto. »

source : MotoGP