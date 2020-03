BREAKING : le GP d’Australie de Formule 1 est reporté, de source BBC !

Et voilà…Il fallait s’y attendre, après le seul et unique cas de coronavirus (chez Mclaren, qui avait alors retiré son équipe) avéré dans le paddock du Grand-Prix d’Australie de Formule 1 2020. Par mesure de précaution, donc, les hautes instances, en accord avec les écuries, ont décidé d’annuler/reporter l’événement.Pour l’heure, l’information, qualifiée d’acquise par la BBC, n’a pas encore été officialisée. Mais selon toute vraisemblance, cela ne devrait pas tarder. C’est l’ex-pilote de Formule 1, Martin Brundle, qui vient de confirmer l’information via sa page Facebook officielle. Une autre source, Autosport en l’occurrence, confirme cette même information. Attendons maintenant le communiqué officiel.