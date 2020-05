BTCC : le jeu vidéo TOCA Touring Car fait son come-back !

C’est une nouvelle qui n’est pas encore officielle, mais cela ne devrait plus tarder. La confirmation de Codemasters (l’éditeur) étant attendue d’un moment à l’autre. En effet, la mythique licence de course automobile TOCA Touring Car -faisant la part belle au championnat anglais BTCC, devrait revenir l’année prochaine. C’est Matt Neal, multiple vainqueur de ce championnat par le passé, qui a lâché le morceau…

BTCC : un jeu dédié, avec TOCA Touring Car « next-gen »

La source de cette grosse news, Matt Neal, a divulgué l’existence d’un nouveau jeu vidéo TOCA Touring Car à l’occasion d’un direct sur Facebook, via son écurie, le Team Dynamics. Aussi, selon l’intéressé, le jeu en question débarquerait en 2021. Mais une bêta permettrait d’y goûter un peu avant à savoir, d’ici la fin de l’année en cours : « Il y en a un en préparation, nous sommes bien informés. La version bêta pourrait sortir à la fin de cette année, et je pense qu’il est prévu pour la fin de 2021. Il ne s’agira pas d’un simple ajout à un jeu existant. Ce sera un jeu dédié au BTCC comme les anciens jeux TOCA. C’est assez excitant en fait«, a-t-il déclaré.

L’histoire de TOCA Touring Car est assez courte puisque le jeu en question avait fait ses débuts sur PS One et PC avant de débarquer sur GameBoy (si, si !). Critiquer à l’époque pour son apparence visuelle peu réaliste, le soft avait pourtant plu aux amateurs de simulations…et de grand spectacle ! Alors on espère que ce nouveau jeu en cours saura restituer l’ADN original, tout en améliorant ses défauts. A suivre…