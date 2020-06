Burnout Paradise : une bande-annonce 60 FPS sur Switch

Si vous êtes féru de jeux de course et que vous possédez une console Nintendo Switch, alors vous attendez peut-être de pied ferme Burnout Paradise. Et bien cela tombe particulièrement bien puisque le soft édité par Electronic Arts se rappelle à notre bon souvenir, grâce à un nouveau média diffusé voilà quelques heures à peine.

Burnout Paradise : la Switch semble assurer

Le 19 juin prochain, les joueurs Switch rattraperont leur retard sur ceux jouant plutôt sur Playstation 4 et Xbox One. En effet, Burnout Paradise Remastered, version ultime du jeu de Critérion sera alors disponible. Un titre qui sera par ailleurs jouable en multi local et en ligne (bonne nouvelle) avec une ou plusieurs consoles et jusqu’à 8 pilotes en même temps. Voici donc la bande-annonce 60 FPS diffusée par EA puis l’extrait du communiqué officiel.

Communiqué :

Burnout Paradise Remastered offre l’expérience BurnoutParadise ultime avec le jeu original complet et huit packs de contenu téléchargeable, dont Cops and Robbers, Voitures de légende, Motos Burnout et Big Surf Island. Les pilotes peuvent foncer dans la circulation urbaine et dominer les routes dans un multijoueur en ligne bourré d’adrénaline avec un maximum de huit joueurs ou se passer la manette (ou la console !) en multijoueur local. Optimisé pour la Nintendo Switch grâce à un large éventail d’améliorations techniques, Burnout Paradise Remastered proposera aux joueurs de semer le chaos dans un monde ouvert à 60 images par seconde avec des textures en haute résolution et des commandes tactiles.