Cal Crutchlow forfait au GP de Saint Marin de MotoGP

La nouvelle était attendue, après l’absence de Cal Crutchlow lors des essais libres 3 du Grand-Prix de Saint Marin de MotoGP 2020. C’est donc officiel, le pilote Honda ne sera pas présent sur la grille de départ, demain, sur le circuit du Mugello. Il s’agit d’une conséquence de sa récente opération et de la nécessité pour lui de se rétablir. Une saison 2020 décidément noire pour le constructeur japonais, alors que Marc Marquez est toujours indisponible…

« Il a vu le docteur ce matin et il a été décidé qu’il n’était pas apte. Nous comprenons la situation et il est important qu’il puisse complètement se remettre. Malheureusement des agrafes se sont enlevées et la cicatrice était ouverte et maintenant ils ne peuvent plus là refermer ; c’est évidemment très compliqué pour rouler et ça pourrait devenir très sérieux. »