C’est l’heure du retour de la Formule 1, suivez les EL1 à 11H en LIVE !!

Nous l’attendions avec grande impatience, ce moment-là ! Mais cette-fois, nous y sommes enfin, le championnat du monde de Formule 1 va reprendre, aujourd’hui-même ! C’est donc, suite au bouleversement du calendrier 2020, avec le Grand-Prix d’Autriche que les hostilités vont être lancées, dans seulement quelques heures.

La Formule 1 revient, mais elle doit reprendre ses habitudes !

Les essais libres 1 du Grand-Prix d’Autriche de F1 2020 débuteront tout à l’heure en direct, à 11H00 précise. Une séance longue d’une heure et trente minutes, que vous pourrez suivre sur la chaîne de Canal + dédiée aux événements sportifs (tous les horaires précis et détaillés sont consultables ici). Et si nous sommes impatients de découvrir la véritable hiérarchie à l’issue de ce premier coup d’essai, il faudra encore attendre un peu pour être fixé.

Car, après une aussi longue période d’inactivité, les pilotes et écuries auront besoin de retrouver leurs automatismes. De plus, les différentes évolutions apportées par chacun devront nécessairement être testées puis approuvées (ou pas) par les principaux intéressés. A suivre aussi ce week-end, la météo, qui pourrait apporter quelques gouttes de pluie, ici et là durant les trois journées de roulage.

Pour notre part, nous vous donnons rendez-vous vers 12H30, avec le résumé complet de ces essais.