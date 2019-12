Championnat du monde de F1 2020 – Pronostics

La saison de F1 s’achève à peine que déjà les pronostics vont bon train sur les chances des différents pilotes et écuries de remporter l’édition 2020 des championnats du monde. Hamilton fera-t-il le quadruplé pour s’élever au rang de Michaël Schumacher ou laissera-t-il la place à ses outsiders ? En attendant la reprise de la saison en mars prochain, penchons-nous sur les chances des actuels favoris (cotes de bookmakers à l’appui) pour être au sommet du gratin mondial de la F1.

Lewis Hamilton : cote de 4/7 au 20 décembre 2019

Le sextuple champion du monde est dans une forme olympique et les pronostics des paris sportifs en ligne sur Betway sont en sa faveur. Plus qu’habitué aux podiums, il est le seul pilote de l’actuel plateau à avoir remporté des courses dans toutes les saisons où il concouru, de 2007 à aujourd’hui. Et sa régularité a atteint un pic en 2019 : avec 11 victoires et 17 podiums, il a marqué des points dans les 21 courses de la saison soit 413 points, un record. En outre, il aura 35 ans en janvier 2020 ce qui lui donne la maturité pour gérer la pression des courses les plus stressantes. Rien ne semble pouvoir arrêter le meilleur pilote britannique de l’histoire (que même ses meilleurs compétiteurs encensent), mais tout peut arriver en F1 et les prétendants au titre se bousculent derrière lui pour décrocher sa couronne…

Valtteri Bottas : cote de 9/2 au 20 décembre 2019

Vice-champion du monde cette année, Bottas a réalisé une saison satisfaisante avec 4 victoires pour 13 podiums. Il détient le record certainement frustrant du plus grand nombre de points obtenus (1289 dans sa carrière) sans avoir été champion devant Felipe Massa, connu notamment pour avoir raté la première place du championnat en 2008 derrière Lewis Hamilton. Plus jeune qu’Hamilton, le pilote devra-t-il attendre qu’il tire sa révérence ou lui volera-t-il la vedette l’année prochaine ? A vous de juger !

Charles Leclerc : cote de 5 au 20 décembre 2019

Quatrième du championnat cette année, le jeune monégasque entamera sa deuxième saison chez Ferrari en 2020, la première fois de sa courte carrière qu’il restera dans la même équipe d’une saison à l’autre. Il dépendra de la fiabilité du constructeur qui a eu des hauts et des bas cette année, Leclerc qualifiant par exemple la course d’Austin « d’étrange » : « Nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous étions tant à la traîne […] Mais à part Melbourne qui a été vraiment désastreuse, je pense que c’était une saison positive pour Ferrari ». Âgé de 22 ans seulement, ce pilote a le temps de faire ses preuves. Mais rappelez-vous que c’est l’année de ses 23 ans qu’Hamilton a décroché son premier titre…

Max Verstappen : cote de 5 au 20 décembre 2019

Plus jeune compétiteur F1 de tous les temps ayant débuté sa carrière à 17 ans, il gagne sa première course à 18 ans et 228 jours, ce qui en fait également le plus jeune vainqueur d’une étape du championnat. Conduisant pour l’une des trois meilleures écuries du moment, il a lui aussi ses chances pour le titre l’année prochaine. Seule ombre au tableau : son talent n’a d’égal que son impétuosité liée à sa jeunesse, qui lui fait parfois commettre des erreurs de débutant. Un pilote à surveiller donc, qui pourrait bien percer s’il gagnait un peu en maturité.

Sebastian Vettel : cote de 7 au 20 décembre 2019

Quadruple champion du monde, l’Allemand a de la bouteille et a déjà prouvé qu’il savait gérer la pression des courses à enjeu. Son âge d’or fut au début des années 2010, lorsqu’il a remporté quatre championnats du monde consécutifs. Arrivé en cinquième place du championnat cette année derrière son coéquipier Charles Leclerc, il était pourtant vice-champion du monde deux fois consécutives en 2017 et 2018. Cette contre-performance est-elle une mauvaise passe ou le tout début du déclin de celui qui était considéré comme le meilleur de sa génération ? Peut-être 2020 sera-t-elle l’année du retour de Vettel !

Voici donc nos pronostics pour le championnat du monde 2020 de Formule 1 ! Qui du favori, de son coéquipier, des deux jeunes prétendants ou du rival déchu remportera la victoire l’année prochaine ? Réponse en décembre 2020, à moins qu’un outsider inattendu ne vienne se faufiler dans le classement !