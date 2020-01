Charles Leclerc fait son mea-culpa auprès de Ferrari

Ayant récemment effectué un saut en parachute à Dubaï sans l’autorisation de Ferrari, Charles Leclerc a avoué sa faute auprès de son employeur italien.

Charles Leclerc l’a prouvé à maintes reprises cette année, en piste, il n’est pas homme à respecter les consignes de son équipe. Mais le Monégasque a également désobéi à Ferrari en allant faire un saut en parachute cet hiver au-dessus de Dubaï. Une activité forte en sensations, mais aussi dangereuse, ce qui n’a pas plu à la Scuderia Ferrari. L’équipe tenant en effet à l’intégrité physique de son pilote.

Demandant au moins à être prévenue, Maranello a finalement découvert en même temps que tout le monde à quoi s’adonnait son protégé. De quoi rendre les Rouges… rouge de colère, Charles Leclerc admettant, avec ironie, avoir fait une exception:

Malgré cela, le Monégasques ne compte pas s’empêcher de vivre des expériences marquantes. Egalement amateur de moto, ce dernier pourrait même essayer de négocier afin de tester une Ducati MotoGP. Les deux marques étant très liées, notamment grâce à leur sponsor commun, Mission Winnow:

Un pilote a en tout cas obtenu l’autorisation de tester une MotoGP il y a peu, il s’agit de Lewis Hamilton. Fin 2019, le Britannique et Valentino Rossi se sont en effet retrouvés sur le circuit de Valencia afin d’échanger leurs montures. Sans qu’aucun des deux ne se fasse mal, ce qui pourrait servir d’argument à Charles Leclerc?

Great day at the Autosport International Show here in Birmingham 🇬🇧 Seeing so many racing cars makes me even more excited for pre season testing 🏎 pic.twitter.com/OSsXqm6oNr

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) January 12, 2020