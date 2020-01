Charles Leclerc plus « politique » que Max Verstappen, déclare Berger

Décidément très bavard chez nos confrères d’ Auto Sport und Sport, Gerhard Berger n’a pas évoqué que le cas de Sebastian Vettel. En effet, l’Autrichien, ancien pilote Mclaren, Benetton et Ferrari s’est lancé dans une analyse comparative de Max Verstappen et Charles Leclerc. Et là encore, les pensées de l’intéressé semblent justes.

Verstappen plus « agressif », pour Gerhard

Pour Gerhard Berger, Charles Leclerc est nettement plus réfléchi, calculateur et « politique » que Max Verstappen. Et effectivement, le Monégasque paraît pesé chacun de ses mots et maîtriser ses réactions, y compris lorsqu’elles semblent excessives. En face de lui, Max Verstappen fait d’avantage preuve de spontanéité en disant absolument tout ce qui lui passe par la tête, chose qui lui a déjà attiré les critiques. Et qui lui a aussi, peut-être, fermé la porte de certaines écuries…

« Tous les deux sont totalement différents. Verstappen est plus agressif et imprévisible. Il est complètement apolitique, il dit ce qu’il pense et il le dit si fort que tout le monde peut l’entendre. C’est aussi de cette manière qu’il pilote. Leclerc donne l’impression d’être un pilote plus calme et plus réfléchi. Je vois plus de calcul, plus de politique. Comme je l’ai dit, ils ont une approche complètement différente, mais au même niveau en ce qui concerne leurs capacités ».

Berger n’oublie pas pour autant de placer les deux hommes sur un pied d’égalité quant à leur potentiel. Mais il est vrai qu’il sera intéressant, dans les années à venir, d’observer l’évolution du duel entre Leclerc et Verstappen, deux pilotes sans doute appelés à se disputer le titre dans les années à venir…