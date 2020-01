Charles Leclerc se fait tribune en France et à Monaco

Charles Leclerc aura sa propre tribune lors des Grands Prix de Formule 1 de France et de Monaco. Mais pas encore en Italie.

Les fans tricolores et monégasques de Charles Leclerc sont gâtés en ce début d’année 2020. Le jeune pilote Ferrari aura en effet sa propre tribune lors des Grands Prix de France et de Monaco de la saison à venir. Ce qu’il a annoncé il y a peu dans un tweet.

En France (26-28 juin), cette dernière sera située dans la ligne droite des stands, directement face aux garages de Ferrari. Alors qu’en Principauté (21-24 mai), c’est du côté de la Piscine que les fans de Leclerc pourront se retrouver.

S’ils en ont les moyens, du moins… En effet, le pack trois jours pour cet endroit se chiffrera à 549€ au Paul-Ricard. Un moindre mal, en comparaison des 800€ à débourser pour assister au Grand Prix de Monaco depuis cette tribune. Des prix incluants néanmoins… un beach bag et une casquette.

Charles Leclerc rejoint en tout cas une flopée de pilotes possédant une tribune à leur nom. Notamment Romain Grosjean et Pierre Gasly, ayant leurs gradins en France. Tout comme Daniel Ricciardo, véritable star en Australie, qui y a bien sûr sa propre plate-forme. Son équipier Esteban Ocon n’étant pas honoré de telle manière dans l’hexagone. Charles Leclerc sera en revanche seul pilote avec ses sièges à Monaco.

Malgré ses nombreux fans en Italie et sa victoire l’an passé, avec la Scuderia Ferrari, le Monégasque n’aura également pas de tribune en son honneur à Monza. Gageons toutefois que cela ne refroidira pas les tifosis de faire le déplacement. Que ce soit en Italie, ou de l’autre côté des Alpes, afin de soutenir leur champion.

Rappelons que la saison 2020 de Formule 1 se lancera le week-end du 15 mars, en Australie. Ferrari présentera pour sa part sa future monoplace le 11 février. Dans un lieu hautement symbolique de l’Italie.

