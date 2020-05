Charles Leclerc termine 2e de l’épreuve Gran Turismo de Monaco

Charles Leclerc se classe deuxième de l’épreuve Gran Turismo organisée par la Fédération de l’Esport de Monaco, samedi 23 mai. Plus de 10 pilotes professionnels le côtoyaient sur la grille.

Que ce soit sur F1 2019 ou Gran Turismo, Charles Leclerc reste performant. Le Monégasque a terminé deuxième de sa première course sur le titre de Polyphony Digital. Une épreuve organisée par la Fédération de l’Esport de Monaco (MESF), samedi 23 mai dernier. Le but était de soutenir le Centre Hospitalier Princesse Grace de la Principauté.

Charles Leclerc débute et se bat déjà pour la tête

Qualifié 3e sur la grille, Leclerc a effectué un grand pas vers le podium dès le départ de l’épreuve. Profitant d’une bonne sortie de grille, il s’emparait des commandes de la course, sur le circuit fictif de Dragon Trail. Derrière lui, Arthur Leclerc et Théo Pourchaire et le poleman, David Perel suivaient de près.

Ce dernier prenait la direction des opérations dès le milieu du premier tour, avec un dépassement appuyé. Expérimenté sur le jeu, David Perel menait alors la danse, sans toutefois parvenir à décrocher Charles Leclerc. Le pilote Ferrari résistait ardemment, et reprenait même la tête des opérations au tour 8. Avant que son concurrent sud-africain ne le dépasse définitivement une boucle plus tard.

Derrière un Théo Pourchaire esseulé, la bataille pour la 4e place faisait rage. Arthur Leclerc tenait le rang jusqu’au 9e des 10 tours, avant d’abandonner suite à un problème technique. Il laissait donc le champ libre à Andrea Pizzitola, qui gagnait son duel face à Paul-Loup Chatin. Le Montpelliérain rattrapait même Théo Pourchaire, pour arracher le 3e rang dans le dernier tour.

David Perel l’emporte à l’expérience

En tête, David Perel l’emportait donc devant Charles Leclerc et Andrea Pizzitola. « C’était une course belle et propre, détaillait le vainqueur, une fois le drapeau à damiers franchi. Il commentait également la prestation de Charles Leclerc : « C’était très excitant. J’ai aidé Charles à s’entraîner sur Gran Turismo et il a été presque immédiatement dans le rythme. Je savais qu’il serait un adversaire coriace. »

Deux autres courses plus détendues ont suivi, remportées par David Perel toujours et Théo Pourchaire. Rappelons que l’évènement s’inscrivait dans le cadre de l’initiative Play4Good visant à soutenir le Centre Hospitalier Princesse Grace, de Monaco, face à l’épidémie de COVID-19. Soulignons aussi la présence, parmi les partenaires, de Motors Formula Team, fondé par un ancien membre de l’équipe de Le Mag Sport Auto !

Vous pouvez retrouver le replay de l’épreuve ici, en français