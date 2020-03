Chez Sky Sport, on fait de Zarco le remplaçant naturel de Dovizioso

Dur, dur, un début de saison sans l’ombre d’une course, sur deux comme sur quatre roues. Alors forcément, pendant cette trêve imposée, nombre d’intervenants commentent, déclarent et pronostiquent, en attendant le coup d’envoi. Parmi eux, Guido Meda, en charge de la partie Moto chez Sky Sport, en tant que Directeur adjoint. Et ce dernier semble porter Johann Zarco en très haute estime…

MotoGP : Zarco, la bonne carte si Dovizioso s’en allait ?

Si Guido Meda évoque plusieurs pilotes, susceptibles de rejoindre Ducati fin 2020 (virtuellement en remplacement de Danilo Petrucci), lorsqu’il s’agit de parler d’un leader, capable de succéder à Andrea Dovizioso, l’intéressé cite exclusivement Johann Zarco.

« La Ducati est une excellente moto, elle l’a toujours été, avec un pilote, Dovizioso, qui met tout en œuvre pour tout fonctionne bien. La première chose à faire est de consolider Dovizioso, tant d’un point de vue technique qu’humain. Chez eux, il y a aussi Miller, Bagnaia et Petrucci. Je n’écarterais pas la possibilité de revoir Redding, s’il pouvait être rapide sur la Superbike. Il y a aussi Zarco, qui n’a pas eu de mauvais test avec la Ducati. S’ils perdent Dovi, Zarco pourrait être un bon pari. D’autant plus que la carte Petrucci ne semble plus crédible : « Danilo part avec un grand désavantage après avoir clôturé 2019 sans laisser un bon souvenir. Il doit très bien jouer, sinon il pourrait se voir piloter une Panigale V4 en WSBK« , a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Paddock-GP.

Mais encore faudra-t-il que l’Italien quitte Ducati, ce qui es loin d’être acquis, même s’il pense à sa retraite sportive depuis plusieurs mois. Reste, aussi, à observer à quel point Johann se fera à sa nouvelle machine, probablement plus difficile à piloter qu’une Yamaha ou une Honda. Beaucoup d’interrogations, donc, à ce stade de l’année mais nous devrions être fixés rapidement. Du moins, à condition que la saison de MotoGP débute un de ces jours…

