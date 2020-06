Circuit Paul Ricard : le calendrier des courses 2020 mis à jour

Logiquement, le circuit du Paul Ricard a du revoir son calendrier 2020 des compétitions, des suites du confinement consécutif à la récente pandémie. Aussi, les responsables de la piste française viennent de communiquer les nouvelles dates des événements prévus, ces prochaines semaines. En bonus, le Directeur du circuit commente les derniers événements.

Stéphane Clair, directeur général du Circuit Paul Ricard :

« Après une période complètement inédite pour tous, je me réjouis de voir que l’activité reprend à plein régime sur le Circuit Paul Ricard. Grâce à nos relations de confiance avec nos partenaires organisateurs, nous avons travaillé de concert pour proposer des dates alternatives à leurs différentes compétitions, lorsque ceux-ci le pouvaient et le souhaitaient.

Nous avons suivi également de très près les évolutions réglementaires en termes de sécurité sanitaire, et ceci a entraîné aussi de nombreux changements supplémentaires.

Bien entendu, je ne peux que regretter que certaines courses n’aient pas pu avoir lieu, comme par exemple le Grand Prix de France de Formule 1, mais nous savons que ce n’est que reculer pour mieux sauter ! Nous attendons donc 2021 avec impatience pour les revoir sur notre piste.

La situation parait désormais stabilisée et nous sommes convaincus que nous allons proposer de superbes compétitions dans les semaines et mois à venir.

Parce que la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs est une priorité, le Circuit Paul Ricard a élaboré un plan de prévention sanitaire depuis le 11 mai, lequel a été validé par huissier et estampillé du label legalpreuve (www.legalpreuve.fr)

Place à l’ensemble des nouvelles dates des compétitions :

11-12 juillet : Lamera Cup (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

18-19 juillet : 4 Heures du Castellet ELMS (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

25-26 juillet : Dix Mille Tours (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

6-8 août : Porsche Sprint Challenge Suisse (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

22-23 août : International GT Open (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

5 septembre : Tour Auto Optic 2000 (entrée libre)

5-6 septembre : Fun Racing Cars (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

18-20 septembre : Bol d’Or (billetterie)

23-24 septembre : Ferrari Evento Club GT (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

26-27 septembre : Ferrari XX & F1 Clienti (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

3-4 octobre : Championnat de France FFSA des Circuits (billetterie)

16-17 octobre : Porsche Motorsport Series (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

24-25 octobre : Grand Prix Camions (billetterie)

7-8 novembre : 2 Tours d’Horloge (entrée libre Grand Prix Burger & tribune)

14-15 novembre : GT World Challenge (billetterie)