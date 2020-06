Codemasters surprend avec Project Cars 3 !

Slightly Mad Studios appartient désormais à Codemasters. Le studio britannique surprend tout le monde avec l’officialisation de Project Cars 3 ! Le nouvel opus de la série à succès sortira… cet été ! Le jeu vidéo de courses sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One.

Project Cars 3, ce sera pour cette année !

Annoncé dans les différents projets de Slightly Mad Studios, Project Cars 3 n’avait pas encore été officialisé. Aujourd’hui, le studio britanique surprend tout le monde en diffusant le premier trailer du jeu. Codemasters, éditeur et propriétaire de Slightly Mad Studios, annonce que ce troisième opus de la licence de simulation débarquera cet été sur consoles et PC. Codemasters continue les annonces surprises après l‘obtention des droits pour le WRC à partir de 2023. A noter que le jeu sera distribuer par Bandai Namco, comme pour les deux premiers opus.

Pour le moment, pas vraiment de détails sur le jeu. On sait juste que la personnalisation sera au cœur de ce troisième opus. Selon les bruits de couloirs, Project Cars 3 serait d’ailleurs plus proche d’un Need For Speed Shift que d’une simulation pure et dure. Il va falloir encore attendre quelques heures/jours avant d’en savoir plus. Une centaine de voitures devraient être disponibles également.

On vous laisse avec la vidéo :