Collectionnez les véhicules d’assistance de rallye grâce à Altaya !

Depuis de nombreuses années, Altaya a su ravir les fans de rallyes avec différentes collections presse. Parfois, la société a même su surprendre les collectionneurs avec, par exemple, une collection de voitures de rallye au 1/18e ! En 2020, Altaya va surprendre avec la collection « Véhicules d’Assistance de Rallye« . Des véhicules au 1/43e originaux. La mode des « packs rallye » et autres véhicules d’Assistance vient du 1/18e grâce, notamment, à OttOmobile. Voici désormais une collection entièrement dédiés à ces véhicules particuliers à une échelle plus petite et à un prix très attractif ! On vous propose de la découvrir en exclusivité.

Véhicules d’assistance de rallye : Altaya nous offre une belle surprise !

Les véhicules d’assistance (camions et camionnettes) étaient un peu les oubliés des collectionneurs spécialisés « rallye ». En dehors des maquettistes ou des artistes proposant des dioramas ultra-vivants, ces véhicules n’avaient pas la côte. Mais, depuis quelques années, le vent est en train de tourner. Tout d’abord au 1/18e, avec l’arrivée des « pack rallyes » au 1/18e (comme chez OttOmobile). Puis, désormais au 1/43e chez Ixo avec de nombreux camions, camionnettes ou même dépanneuses. Altaya frappe un grand coup avec cette collection « les véhicules d’assistance de rallye » au 1/43e. Une collection qui devrait compter 60 modèles environ.

Comme d’habitude, chaque numéro sera accompagné de son fascicule. Celui-ci proposera des éléments informatifs sur l’équipe affichée sur le véhicule d’assistance, le pilote phare à ce moment, le véhicule en lui même et une saison de rallye. Le tout, avec des photos d’époque parfois inédites ! Comme toujours, Altaya propose quelque chose de simple mais de très intéressant. Ces fascicules sont un vrai plus qui permet toujours d’en apprendre plus.

Nous avons eu l’opportunité de découvrir les 4 premiers numéros de la collection, dont voici la liste ci-dessous :

N°1 : Citroën C35 – Team Peugeot Sport

N°2 : Saviem SG2 – Team Renault Sport

N°3 : Citroën Jumper 2.8HDI – Team Citroën Sport + remorque

N°4 : Fiat Ducato – Team Lancia Martini

Une collection inédite réussie ?

Si on pouvait penser qu’en matière de rallye Altaya avait épuisé tous les sujets, l’éditeur parvient à nous surprendre ! La collection Sébastien Loeb est encore en cours (mais offre peu de modèles inédits), et la collection des voitures de rallye au 1/18e arrive à son terme en proposant seulement de nouvelles livrées de voitures déjà vues au début de la collection. Et puis, surprise, Altaya a déjà su rebondir sur le test réalisé l’an passé dans quelques villes de France. Voici que la collection « Véhicules d’assistance rallye » est lancée au niveau national. Tout d’abord sur internet, via le site officiel, avant une disponibilité chez les marchands de journaux.

Encore une fois, Altaya propose une collection avec des miniatures de qualité à prix vraiment doux. Après les offres promotionnels des deux premiers numéros, le prix de croisière s’établira à 16.99€. Pour des camions (ou quelques anciennes voitures), c’est un tarif vraiment appréciable. D’autant plus que la finition et les détails sont au rendez-vous. Que ce soit chez Ixo ou dans les collections Altaya, ces dernières années ont vu la qualité des produits augmenter. Bref, pour les fans de rallye, cette collection est un must-have. Originale et diversifiée, il y aura de quoi faire !

Si nous n’avons pas eu l’opportunité d’avoir la liste des 20 premiers numéros, on peut vous dire que le N°5 sera le Ford Transit Mk2 de la Belga Team. Puis, le N°6, sera un Fiat 242 du Team Lancia Alitalia. Le N°8 sera une Peugeot 504 Break du Team Esso. D’ailleurs, ce numéro sera offert pour ceux qui s’abonneront.

A propos de cadeaux, l’abonnement en proposera une belle petite collection ! Vous pourrez le constater par vous même sur le site officiel de la collection. Le « gros cadeau » sera un pack rallye au 1/24e ! Ce dernier sera composé d’une Renault Estafette accompagnée d’une Renault 8 Gordini sur sa remorque plateau. On peut également voir sur le site qu’un magnifique camion (au 1/43e cette fois-ci) Fiat 683N porte-voitures sera offert aux abonnés en paiement automatiquement. Posters, calendrier perpétuel, mug et une version inédite du Fiat 242 sont également au programme. Vous le constatez, la collection ne sera pas avare en cadeaux. Un argument marketing certes, mais un vrai plus pour ceux qui décideront de s’abonner.

On vous propose également un code pour obtenir un cadeau exclusif. Le voici : PROMORALLYE.

Maintenant, place à notre verdict et à nos photos maison.

Altaya : véhicules d’assistance de rallye, notre verdict.

A la rédaction, nous sommes aussi des collectionneurs. La place manque souvent, alors les packs rallye au 1/18e, ce n’est pas le top. Voici qu’Altaya nous surprend avec cette nouvelle collection. Les quatre premiers numéros ont su nous séduire. Mention spéciale au Citroën Jumper qui est accompagné d’une remorque où l’on peut passer une Citroën Xsara WRC au 1/43e (issue d’une autre collection Altaya par exemple). Le N°1, le Citroën C35 Peugeot Sport, est un régal aussi avec sa galerie d’accessoires ! Un véritable plus. On regrettera que tous les camions ne sont pas proposés avec une remorque ou des accessoires. On sait aussi qu’un Renault Master « DIAC » est au programme de cette collection. Preuve qu’elle nous fera également voyager dans le temps dans les numéros à venir. On a juste une envie : continuer la collection. Budget et intérêt sont réunis pour faire de cette nouvelle collection Altaya un véritable succès !

Les +:

. Collection originale et inédite

. Échelle 1/43e parfaite pour ce type de véhicules

. Accessoires et remorque pour certains modèles

. La variété des modèles proposés

. Rapport qualité/prix

. Les cadeaux en cas d’abonnement

. Les fascicules intéressants

Les -:

. Pas d’accessoires ou de remorque à chaque numéro

. Aucune assurance d’avoir des véhicules actuels

. Pas d’ouvrants (comme toujours pour les collections Altaya)