Coronavirus, la Formule E décale Sanya

La Formule E ne roulera pas à Sanya le 21 mars prochain, à cause de l’épidémie de coronavirus. Organiser l’épreuve à une date ultérieure est à l’étude.

La sécurité prime, pour la Formule E. Suite à l’épidémie de coronavirus, le championnat monoplaces électriques ne se rendra pas en a en Chine, à Sanya, le 21 mars prochain. Comme il l’a annoncé dans un communiqué :

« Compte tenu de la propagation continue du coronavirus et après une étroite consultation avec les services compétents de la province de Hainan et du gouvernement municipal de Sanya, la Formule E – avec la FIA, la Fédération des sports automobiles et motocyclistes de la République populaire de Chine (CAMF) et les autorités régionales partenaire Enova Holdings – ont conjointement décidé de ne pas courir à Sanya à la date prévue du 21 mars 2020.

Étant donné les problèmes de santé croissants actuels et avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarant le coronavirus comme une urgence internationale, la Formule E a pris les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de son personnel itinérant, des participants au championnat et des spectateurs, cet aspect restant primordial.

Nous travaillons en étroite collaboration avec notre partenaire régional et les autorités locales de la province de Hainan et du gouvernement municipal de Sanya, pour continuer à suivre la situation à mesure qu’elle évolue. Toutes les parties prendront le temps approprié pour étudier la viabilité de dates alternatives potentielles si la situation s’améliore. »