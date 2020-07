Courses historiques : Peter Auto dévoile le calendrier 2021

Après une année 2020 largement perturbée par la pandémie du coronavirus et ayant entraîné moult annulation d’événements de sports mécaniques, il est déjà temps de s’orienter vers 2021. En espérant que ce cru-là soit plus savoureux (et surtout, plus riche) que le précédent. Aussi, Peter Auto nous propose dès maintenant son calendrier version 2021.

2021 : une année rétro-classique sous le signe de Peter Auto

L’occasion de prendre date sur des événements classiques d’envergure comme les Dix Mille Tours du Castellet, Tour Auto Optic 2000, Monza Classic, Le Mans Classic (annulé cette année), le Grand-Prix de l’âge d’or ou encore, Spa Classic. Voici donc tous les rendez-vous programmés ainsi que les dates s’y rapportant. Le tout communiqué par le spécialiste des compétitions historiques en France, Peter Auto.

CALENDRIER 2021

4-5 mars – Series Test Days – Circuit Paul Ricard (France)

26-28 mars – Dix Mille Tours du Castellet – Circuit Paul Ricard (France)

19-24 avril – Tour Auto Optic 2000 – Rallye itinérant (France)

14-16 mai – Spa-Classic – Circuit de Spa-Francorchamps (Belgique)

4-6 juin – Grand Prix de l’Age d’Or – Circuit Dijon-Prenois (France)

1-4 juillet – Le Mans Classic – Circuit des 24 Heures (France)

17-19 septembre – Monza Historic – Autodromo di Monza (Italie)

21-25 septembre – Rallye des Légendes Richard Mille – Rallye touristique, parcours en étoile

8-10 octobre – Estoril Classics – Circuito Estoril (Portugal)