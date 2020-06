COVID-19 : l’hécatombe continue en WRC !

Alors que le nouveau calendrier de la F1 vient d’être diffusé, les épreuves du Championnat du Monde des Rallyes continuent d’être annulées les unes après les autres. Ainsi, en quelques heures, ce sont les Rallyes de Finlande et de Nouvelle-Zélande qui ont été annulés. Actuellement, le WRC ne reprendrait pas, au plus tôt, avant septembre en Turquie !

Pas de 70e anniversaire pour le Rallye de Finlande !

Depuis le lancement du championnat du monde des rallyes en 1973, le Rallye de Finlande n’a manqué qu’une année : 1995. Et encore, le rallye a eu lieu cette année-là, mais il comptait uniquement pour la « Coupe du Monde 2 Litres » et non pour le championnat mondial. C’est donc une première pour cette icône du rallye qu’est l’épreuve finlandaise. Le rallye a été annulé pour 2020 alors qu’il devait célébrer ses 70 printemps ! Un crève-cœur pour l’ensemble de la planète rallye.

Le retour est déjà annoncé pour 2021, mais l’annonce reste douloureuse :

« Même si la situation concernant le Covid-19 s’est améliorée en Finlande, il reste trop d’incertitudes au regard des risques sanitaires. Il y a également d’autres incertitudes qui ont été prises en compte dans cette décision. Par exemple, nous manquons d’informations sur les restrictions gouvernementales imposées par l’état sur les événements publics après le mois de juillet et sur la possibilité pour les étrangers de faire un voyage en Finlande. » « Nous nous étions préparés au scénario d’une annulation du Rallye de Finlande, mais cela reste une nouvelle désastreuse pour nous tous. En annulant l’épreuve, nous voulons nous montrer responsables auprès de tous ceux qui font ce rallye mais aussi auprès de toute la société. La santé et le bien-être sont toujours la priorité. » « Nous concentrerons désormais sur 2021. Nous pourrons organiser les célébrations du 70e anniversaire de l’épreuve dans une atmosphère exceptionnelle avec les spectateurs, les participants et tous nos partenaires ! »

La Nouvelle-Zélande attendra encore.

A l’instar du Kenya, la Nouvelle-Zélande rêvait de son retour en WRC depuis bien des années. Absente depuis la saison 2012, l’épreuve océanienne a travaillé dur pour revenir dans le calendrier. Malheureusement, l’information est tombée dans la nuit, le rallye 2020 est également annulé ! Là-aussi, tous les regards se portent désormais vers l’année prochaine mais avec moins de certitudes que leurs homologues finlandais :

« Il est devenu évident qu’avec nos frontières fermées aux voyages internationaux la date de septembre 2020 n’était pas pratique. Nous ne pouvions mettre en œuvre toute la logistique nécessaire pour accueillir des milliers de visiteurs internationaux dans le cadre du Championnat du monde des rallyes. Nous sommes terriblement déçus de ne pas accueillir le Championnat du monde des rallyes en 2020, mais en même temps, les problèmes qui se posent dans le monde entier sont bien plus importants. Le promoteur du WRC et la Fédération Internationale de l’automobile doivent encore finaliser le calendrier 2021 et nous sommes optimistes pour que nos célèbres routes accueillent le WRC l’an prochain. »

Le WRC 2020 se retrouve donc avec 6 épreuves encore maintenues (dont 2 à replacer dans le calendrier). La situation reste alarmante, et les chances de voir des rallyes mondiaux cette année s’amenuisent petit à petit. A l’heure actuelle, le retour provisoire du WRC est fixé à septembre avec le Rallye de Turquie. Mais rien n’est sûr. De plus, le promoteur et la FIA semblent plus occupés à se pencher sur le calendrier 2021 et à le réduire à 12 manches (au lieu de 14) alors qu’il y a près d’une vingtaine de candidats !