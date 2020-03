COVID-19 : pas de Mondial de l’Auto à Paris en 2020 !

Après les salons de Genève, Pékin et Detroit on pouvait penser que le Mondial de l’Auto à Paris serait le grand rendez-vous de l’automobile cette année. Et bien non ! La mauvaise nouvelle est tombée cette après-midi : le salon est purement et simplement annulé ! Toyota, comme en 2016, ne pourra donc y dévoiler sa prochaine i20 WRC. Ou bien, Citroën Racing ne pourra pas y afficher les succès de sa C3 R5.

Coronavirus, le Mondial de l’Auto 2020 annulé !

Grosse surprise aujourd’hui avec l’annonce de l’ à Paris. Pourtant prévu pour l’automne (fin septembre/début octobre), les organisateurs ont préféré annuler dès maintenant le plus grand évènement dédié à l’automobile en France. Une décision difficile expliquée dans un court communiqué de presse que voici :

Au regard de la gravité de la crise sanitaire sans précédent face à laquelle le secteur automobile, frappé de plein fouet par l’onde de choc économique, joue aujourd’hui sa survie, nous sommes contraints d’annoncer que nous ne serons pas en mesure de maintenir dans sa forme actuelle le Mondial de l’Auto à la Porte de Versailles pour son édition 2020. Les parties Movin’On, Smart City et évènements hors-les murs ne sont pas, pour l’instant, remises en question. Nous étudions toutes les solutions alternatives en relation étroite avec nos principaux partenaires. La profonde réinvention de l’évènement que nous avons initiée, avec notamment une dimension de festival autour de la mobilité innovante, mais aussi un volet BtoB fort, pourrait en offrir l’opportunité. Rien ne sera comme avant, et cette crise doit nous apprendre à être agiles, créatifs et plus que jamais innovants. Nous continuerons de vous tenir informés, en temps réel, au fur et à mesure des décisions que nous serons amenés à prendre. Pour l’heure, nos pensées vont à tous ceux qui sont touchés par la pandémie, à nos personnels de santé, mais aussi à nos clients dont les entreprises font face, avec beaucoup de détermination, aux impacts économiques de cette crise sanitaire.

La période est noire pour le secteur de l’automobile et donc du sport auto. A voir quelles seront les impacts sur le moyen terme de cette crise sanitaire sur les sports mécaniques.