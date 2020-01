Dakar 2020, Al-Attiyah gagne l’étape 12, Sainz grand vainqueur du rallye !

Ils l’ont fait ! Nasser Al-Attiyah et Matthieu Baumel couraient après une victoire d’étape depuis le départ de ce Dakar 2020. Et, il aura fallu attendre l’ultime étape pour voir le Toyota Hilux tenant du titre réussir à battre les Mini. 6e du jour, Carlos Sainz décroche sa troisième victoire sur le mythique rallye-raid. Du côté des motos, Honda met fin à 18 victoires consécutives de la marque KTM. Et c’est Ricky Brabec qui permet à Honda de triompher tout en devenant le premier américain à gagner un Dakar !

Sainz vainqueur, Al-Attiyah se console avec l’ultime étape du Dakar 2020.

Vainqueur l’an passé, Nasser Al-Attiyah ne s’attendait peut-être pas à avoir autant de difficultés à battre les Buggys Mini. Mais, le qatari a su tout donner pour cette douzième et dernière étape du Dakar 2020. Offrant, ainsi, un joli cadeau d’anniversaire à son copilote Matthieu Baumel ! Le qatari a sorti une grosse attaque aujourd’hui, profitant du fait que Stéphane Peterhansel, vainqueur hier, ouvrait la route. Avec seulement 6 secondes d’avance sur Mr Dakar au départ de la spéciale, c’était la meilleure chose à faire. Malgré les 174 « petits » kilomètres que proposait cette ultime étape, Al-Attiyah termine avec 1 minute 32 secondes d’avance sur Yasir Seaidan (Mini). Troisième, Orlando Terranova (Mini) est 3 minutes 16 secondes du vainqueur. De son côté, Fernando Alonso (Toyota) termine sur une bonne note avec la quatrième place à seulement 9 secondes du podium. Stéphane Peterhansel est cinquième à 6 secondes d’Alonso. Enfin, Carlos Sainz se classe sixième à 3 minutes 56 d’Al-Attiyah. Pour cette dernière étape, Mathieu Serradori (Buggy Century) se place une fois de plus dans le top 10, 2 secondes devant Martin Prokop (Ford).

C’est donc Carlos Sainz qui remporte ce Dakar 2020, le premier en Arabie Saoudite. « El Matador » a sûrement réalisé sa plus belle prestation sur un Dakar. En décrochant sa troisième victoire, Sainz rejoint René Metge, Pierre Lartigue et… Nasser Al-Attiyah dans le club des triples vainqueurs du Dakar. On notera que Sainz a décroché ses trois victoires avec trois constructeurs différents : 2010 avec Volkswagen, 2018 avec Peugeot et 2020 avec Mini. Le Buggy Mini aura fait preuve d’une fiabilité à toutes épreuves et d’un très haut niveau de compétition comme le prouve ce double podium (Sainz 1er et Peterhansel 3e). Preuve du travail réalisé par X-Raid en 1 an. De son côté, Nasser Al-Attiyah fut sûrement le plus régulier des trois premiers mais n’aura jamais su concrétiser. Une erreur de navigation, des crevaisons et une pénalité viennent le priver de la victoire.

Carlos Sainz termine avec 6 minutes 21 secondes d’avance sur Al-Attiyah et 9 minutes 58 secondes sur Peterhansel. Yazeed Al-Rahji décroche son plus beau résultat sur un Dakar avec la quatrième place. Giniel De Villiers complète le top 5. Mathieu Serradori est la révélation de cette année et se classe 8e au final. Le français confirme sa superbe performance au Maroc. Wei Han devient le premier pilote chinois à intégrer le top 10. Enfin, Fernando Alonso termine son tout premier Dakar à la 13e place et devient le meilleur « rookie » en catégorie auto ! L’an prochain, il sera clairement à surveiller de près !

Ricky Brabec et Honda l’ont fait !

Jusqu’au bout Honda a voulu dominer KTM et prouver que cette victoire n’était pas volée. Le jeune chilien José Ignacio Cornejo Florimo remporte cette 12e étape juste devant son coéquipier Ricky Brabec. 53 secondes séparent les deux pilotes Honda. Troisième du jour, Toby Price est à plus de deux minutes. Luciano Benavides confirme son beau Dakar avec la quatrième place sur cette ultime étape. Enfin, Pablo Quintanilla et sa Husqvarna complètent le top 5. Adrien Metge, premier français du Dakar 2020 en moto, termine sur une bonne note. En effet, il place sa Sherco au 7e rang, son meilleur résultat.

Honda n’avait plus remporté de Dakar depuis 1989 et Ricky Brabec a enfin conjuré le sort de ces deux dernières années. La marque nippone s’offre une très belle victoire et voit son pilote devenir le premier américain à remporter une victoire sur le Dakar ! Une victoire pleine de saveurs et d’émotions. Le podium de ce Dakar 2020 voit trois marques différentes aux trois premières places dans la catégorie moto. Pablo Quintanilla (Husqvarna) termine deuxième à plus de 16 minutes. Enfin, Toby Price (vainqueur l’an passé) place sa KTM sur la troisième marche du podium à 24 minutes de Brabec. José Ignacio Cornejo Florimo profite de sa victoire d’étape pour ravir la quatrième place à Matthias Walkner. Cette année, les américains étaient à la fête. En effet, on retrouve deux autres pilotes américains dans le top 10 : Skyler Howes (Husqvarna) est neuvième et Andrew Short (Husqvarna) est dixième.

Le premier français, Adrien Metge, est douzième. Le premier rookie, Jaume Betriu (KTM) termine 14e du général. Enfin, Laia Sanz est la meilleure femme de ce Dakar 2020 même si elle décroche son plus mauvais résultat depuis 2013, une 18e position à l’arrivée.

Karginov enfonce le clou !

Sur cette douzième étape du Dakar 2020, le classement dans la catégorie camion est assez original… sauf à la première place où l’on retrouve Andrey Karginov et son Kamaz. Le russe persiste et signe. De quoi parachever sa belle victoire sur ce 42e Dakar. Aliaksei Vishneuski, le jeune pilote Maz, signe son meilleur résultat avec une deuxième place à 2 minutes de Karginov. Troisième, Eduard Nikolaev tente d’oublier sa mauvaise prestation. Quatrième Martin Macik termine son Dakar comme il l’avait commencé : par un top 5. Anton Shibalov complète le top 5 juste devant Aleis Loprais. Le souriant et pétillant Albert Llovera termine son Dakar chez Ivevo avec une quinzième place.

Andrey Karginov remporte donc son deuxième Dakar après sa victoire de 2014. Doublé Kamaz avec la deuxième place d’Anton Shibalov (+42mins). Trouble-fête de cette 42e édition du Dakar, Siarhei Viazovich (Maz) s’offre une belle troisième place (+2heures). Néanmoins, c’est une place de moins qu’en 2018. Il devance le troisième Kamaz, celui de Dmitry Sotnikov. Enfin, le tchèque Martin Macik complète le top 5.

Casey Currie, l’autre américain de ce Dakar 2020 !

Reinaldo Varela remporte sa deuxième victoire d’étape sur ce Dakar 2020, mais cette fois sans l’aide d’une pénalité envers un concurrent. Le brésilien, vainqueur de la catégorie SSV en 2018, termine sur une bonne note après une course loin de son niveau habituel. Il devance les américains Blade Hildebrand (à seulement 24 secondes) et Austin Jones (+3 minutes). Sergei Kariakin est quatrième juste devant l’ancien pilote WRC, Jesus Puras.

Au classement général, Casey Currie remporte son tout premier Dakar. Il aurait pu devenir le premier américain à décrocher la victoire sur ce mythique rallye-raid, mais c’était sans compter la performance de Ricky Brabec en moto. Néanmoins, il impose son Can-Am avec 39 minutes d’avance sur Sergei Kariakin. Francesco « Chaleco » Lopez complète le podium à 52 minutes. La star chilienne aurait pu espérer mieux, mais des ennuis mécaniques sont venus lui faire perdre énormément de temps. PH Sport place son Zephyr dans le top 5 grâce à Conrad Rautenbach (lui aussi un ancien pilote du WRC). Il devance José Antonio Hinojo qui décroche son meilleur résultat sur un Dakar.

On saluera la très belle 7e place d’Axel Alletru. Le français, tétraplégique, termine son premier Dakar a une excellent septième place, remporte sa catégorie et se classe même premier rookie en catégorie SSV ! On ne peut que tirer son chapeau devant une telle performance.

Ignacio Casale, puissance 3 !

Après s’être essayé au SSV l’an passé, Ignacio Casale est revenu à sa catégorie fétiche : le quad. Le chilien a bien fait puisqu’il y remporte sa troisième victoire ! Il termine avec 18 minutes d’avance sur Simon Vitse. Le nordiste réalise, d’ailleurs, la meilleure performance d’un pilote français puisque Peterhansel est troisième en auto. Enfin, Rafal Sonik décroche son cinquième podium sur le Dakar et en quad. Aujourd’hui, c’est un autre polonais qui a remporté l’étape. Arkadiusz Lindner, pour son premier Dakar, s’offre donc une seconde victoire d’étape. Il devance Giovanni Enrico et Simon Vitse d’une minute et 20 secondes.

C’est ainsi que s’achève cette belle 42e édition du Dakar. Le chapitre 3 en Arabie Saoudite a su attirer un grand nombre d’équipages et les séduire. La course fut assez disputée et riche en rebondissements. Bien entendu, on gardera en mémoire le décès tragique de Paulo Gonçalves, l’une des figures de cette course en catégorie moto. Malheureusement, le Dakar 2020 a prouvé de la manière la plus tragique possible ô combien le territoire saoudien pouvait être piégeux.

Rendez-vous en 2021 pour une 43e édition qui s’ouvrira encore plus à l’électrique et à l’hybride mais qui, surtout, pourrait nous offrir encore plus de surprises dans toutes les catégories ! On a déjà hâte !