Dakar 2020, étape 1 : Vaidotas Zala vainqueur surprise !

Affecté par trois crevaisons, Nasser Al-Attiyah ne remportera pas la première étape du premier Dakar saoudien. La victoire sur la première étape du « Chapitre 3 » du mythique Rallye-Raid est revenue à Vaidotas Zala. Le lituanien, pilote privé chez X-Raid, décroche sa toute première victoire d’étape au volant de son 4×4 Mini. Il devient également le premier leader de cette édition 2020 du Dakar.

Dakar 2020 : Zala vainqueur, Dumas et Przygoński éliminés.

Hier, la journée était consacrée à la présentation des 342 partants sur le podium à Jeddah. Contrairement aux départs en Europe ou en Amérique du Sud, le public était peu nombreux. Aujourd’hui, la première étape de ce Dakar 2020 affichait déjà 752kms dont plus de 300 chronométrés. De quoi entraîner quelques abandons et offrir les premières surprises. Du côté des autos, Romain Dumas a été la première victime de ce 42e Dakar. Le français, qui avait développé un tout nouveau véhicule sur base de 2008DKR, a vu son projet partir en fumée, littéralement, au bout de 65kms. Un incendie s’est déclaré dans l’habitacle mettant un terme prématuré à l’aventure. Un peu plus loin, c’est l’outsider Jakub Przygonski qui a vu ses chances de victoire s’envoler. 3e au premier Waypoint, le polonais est toujours coincé en spéciale en tentant de réparer son Mini ALL4 Racing.

Devant, Nasser Al-Attiyah voguait vers une victoire d’étape avant de connaître trois crevaisons successives. Le qatari laisse seulement trois minutes dans cette première étape mais voit surtout ses rivaux lui grappiller quelques précieuses secondes. C’est le lituanien Vaidotas Zala (Mini All4 Racing) qui remporte l’étape à la surprise générale. Le privé, dont c’est le 5e Dakar, s’impose devant Stéphane Peterhansel (Buggy Mini) et Carlos Sainz (Buggy Mini). Les deux coéquipiers de chez Mini sont à plus de 2 minutes du privé lituanien. Nasser Al-Attiyah est quatrième à plus de 5 minutes juste devant son coéquipier Bernhard Ten Brinke. On notera la belle 6e place de Mathieu Serradori, sur son Buggy Century. Aussi, précisons que Fernando Alonso se classe 11e de sa première étape sur un Dakar. Prometteur !

Price pénalisé mais vainqueur. Casale de retour !

Chez les motos, c’est le tenant du titre, Toby Price, qui a remporté la première étape du Dakar 2020. Et ce, malgré une pénalité de deux minutes. L’australien devance le pilote Honda Ricky Brabec de 15s. Matthias Walkner place une deuxième KTM sur le podium du jour à 40 secondes de son coéquipier. Kévin Benavides (Honda) et Sam Sunderland (KTM) complètent le top 5. Adrien Van Beveren est le premier français en se classant dixième de l’étape. Le pilote Yamaha pointe à près de 8 minutes de Toby Price. Xavier De Soultrait est à moins d’une minute de son coéquipier en occupant le 13e rang.

Du côté des quads, Ignacio Casale fait son grand retour après une pige en SSV l’an passé. Le chilien retrouve vite ses marques en remportant l’étape devant le polonais Rafal Sonik. Le tchèque Tomas Kubiena se classe troisième. Le français Simon Vitse termine sixième de cette première étape entre Jeddah et Al Wajh.

Domzala vainqueur en SSV, la catégorie camions très ouverte.

Cette année, la catégorie SSV aura le droit à une attention toute particulière de la part des médias grâce à la présence de Cyril Despres… copiloté par Mike Horn ! Le duo inédit termine cette première étape à la 24e place à plus de 51 minutes du vainqueur du jour, Aron Domzala. Le polonais l’emporte devant l’américain Casey Currie et l’espagnol José Antonio Hinojo. A noter la présence d’Ola Floene, ex-copilote de Mads Ostberg et Andreas Mikkelsen en WRC. Le norvégien copilote l’américain Mitchell Guthrie Jr. Le duo se classe dixième pour la première étape de leur tout premier Dakar !

Du côté des camions, cette première étape tend à prouver ce que l’on pensait déjà : la catégorie sera très disputée ! Kamaz est favaori, mais Maz et Iveco feront tout pour empêcher l’armada russe de gagner… encore. Aujourd’hui, c’est un Kamaz qui remporte la première étape. Et, surprise, c’est le « petit dernier de la bande » qui gagne ! Anton Shibalov remporte l’étape avec plus de 90 secondes d’avance sur Siarhei Viazovich (Maz) et Janus van Kasteren Jr (Iveco). Dmitry Sotnikov place un deuxième Kamaz dans le top 5 à quatre minutes de son coéquipier. Vainqueur l’an passé, Eduard Nikolaev n’est que dixième aujourd’hui. A noter la belle 12e place d’Albet Llovera sur son Iveco.

Rendez-vous demain pour la deuxième étape du Dakar 2020 entre Al Wajh et Neom avec 367kms chronométrés et 30 de liaisons.