Dakar 2020, étape 5 : Sainz double la mise, Despres gagne en SSV.

Hier, Carlos Sainz avait perdu de précieuses minutes face à la concurrence. Aujourd’hui, l’espagnol a doublé la mise en remportant une seconde étape sur ce Dakar 2020. Et ce, malgré une crevaison. De quoi permettre au pilote Mini d’augmenter son avance sur ses rivaux… avant d’ouvrir la route demain.

Carlos Sainz décroche une nouvelle victoire d’étape sur ce Dakar 2020.

Il n’y aura pas 5 vainqueurs d’étapes sur les 5 premières étapes de ce Dakar 2020. En effet, après avoir crevé en début de secteur chronométré, Carlos Sainz a attaqué très fort. De quoi permettre au pilote espagnol de rattraper le temps perdu mais, aussi, de remporter cette étape entre Al-`Ula et Ha’il avec presque 3 minutes d’avance sur Nasser Al-Attiyah ! Premier sur la route, Stéphane Peterhansel a fait parler son savoir-faire pour terminer troisième du jour à 6 minutes de son coéquipier chez Mini. Yazeed Al-Rahji et Orlando Terranova complètent le top 5, tous les deux à plus de 8 minutes de Sainz. On notera la belle performance de Fernando Alonso, 7e aujourd’hui. L’ancien pilote de F1 a terminé l’étape du jour bien mieux qu’il ne l’a débutée, de quoi lui permettre de finir à « seulement » 12 minutes de son compatriote. A l’inverse, Yasir Seaidan a perdu pas mal de temps en fin d’étape et ne se classe que huitième à 16 secondes d’Alonso. La journée fut également plus délicate pour Mathieu Serradori qui termine à la dixième place. Très mauvaise journée pour le vainqueur de la première étape, Vaidotas Zala. Le lituanien s’est arrêté en spéciale et a perdu près de deux heures. Au général, il chute de la 12e à la 20e place… derrière Fernando Alonso (18e) et Miroslav Zapletal (Ford, 19e).

Au classement général, pas de changements. Carlos Sainz augmente son avance sur Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel. Le qatari est désormais à 6 minutes quand son coéquipier pointe à presque 18 minutes. Yazeed Al-Rahji conserve sa quatrième place devant Orlando Terranova. Mathieu Serrador reste sixième même si Giniel De Villiers revient à moins de 2 minutes seulement ! Le fantasque lituanien Benediktas Vanagas (Toyota) intègre le top 10 à l’issue de cette cinquième étape suite aux déboires de Martin Prokop (Ford) qui était alors 9e du général.

Toby Price s’offre une seconde victoire d’étape !

Tout comme Carlos Sainz en auto, Toby Price double la mise aujourd’hui. Le vainqueur de l’édition 2019 du Dakar s’offre de quoi revenir sur le podium au général. L’australien boucle cette cinquième étape en 3 heures 57 minutes et 33 secondes. Il devance Pablo Quintanilla d’une minute et douze secondes. Andrew Short complète le podium du jour avec 30 secondes d’avance sur son compatriote, le leader du général, Ricky Brabec. Matthias Walkner se classe cinquième aujourd’hui, à presque 7 minutes de Price. Ross Branch continue son excellent Dakar en terminant septième du jour, à plus de 9 minutes du vainqueur. Paulo ‘Speedy’ Gonçalves prouve que son « changement de moteur en pleine spéciale » est solide en signant le dixième temps de cette 5e étape. Après les abandons de Van Beveren et De Soultrait sur blessures, le premier français est Johnny Aubert (Sharco). Il se classe seizième aujourd’hui. On notera également l’abandon de Sam Sunderland. Le vainqueur du Dakar 2017 a chuté et a dû renoncer. Il était 6e au général.

Au classement général, Toby Price remonte à la deuxième place à 9 minutes de Ricky Brabec. Troisième hier après sa victoire d’étape, José Ignacio Cornejo Florimo a souffert aujourd’hui en ouvrant la route. Le chilien termine 13e et chute au cinquième rang du général. Kévin Benavides est le nouveau troisième du rallye devant le chilien Pablo Quintanilla. Matthias Walkner revient aux portes du top 5, mais à dix minutes de Florimo. Le premier pilote français est désormais Adrien Metge. Le pilote Sharco est onzième du général à 57 minutes de Brabec.

Kamaz puissance 3 !

Décidément, les Kamaz veulent tout écraser sur leur passage ! Nouveau triplé pour l’équipe russe après celui d’hier. Cette fois-ci, c’est Dmitry Sotnikov qui remporte la mise. Les trois pilotes Kamaz ont tous été en tête au moins une fois durant cette cinquième étape, mais c’est bel et bien le double vice-champion du Dakar (2017 et 2019) qui devance ses coéquipiers à l’arrivée. Sotnikov remporte l’étape avec trois minutes d’avance sur Anton Shibalov et Andrey Karginov finit à 9 petites secondes de Shibalov. Quatrième, Siarhei Viazovich continue de prouver qu’il est le « meilleur des autres ». Le biélorusse place cependant son MAZ à 16 minutes du vainqueur du jour. De quoi lui faire perdre une place supplémentaire au classement général… Aleis Loprais complète le top 5 avec plus de 23 minutes de retard sur Sotnikov.

Au général, Andrey Karginov augmente son avance sur Anton Shibalov. Les deux coéquipiers sont désormais séparés par un peu moins de 15 minutes. Viazovich est relégué à pas loin de 24 minutes. De son côté, Dmitry Sotnikov continue son ascension au classement. Après une très mauvaise 3e étape, le russe a gagné 5 places hier et 3 aujourd’hui. Il est désormais 7e… mais à plus de 2 heures du leader.

Despres gagne en SSV avec Mike Horn !

Revenus dans le cadre du « Dakar Experience » (sorte de Super Rally version Dakar où les pilotes qui abandonnent peuvent repartir hors classement), Cyril Despres et Mike Horn ont réalisé une superbe étape ! Le duo inédit et inattendu décroche la victoire d’étape avec 41 secondes d’avance sur Aron Domzala. Conrad Rautenbach est troisième à plus de 4 minutes de Cyril Despres. Au classement général, Francesco « Chaleco » Lopez continue de souffrir de soucis mécaniques et de perdre du terrain. Le chilien, 9e du jour, est désormais troisième à 1 minute 47 du nouveau leader, Sergei Kariakin. Le russe devance l’américain Casey Currie avec une petite minute et dix secondes d’avance. Treizième du jour, José Antonio Hinojo perd la tête du classement général et chute au cinquième rang, à 19 minutes de Kariakin !

Enfin, du côté des quads, cette cinquième étape a été le théâtre d’un beau doublé français. Romain Dutu gagne devant Alexandre Giroud. Ignacio Casale est troisième à 2 minutes des français mais conserve la tête du classement général. Le chilien possède désormais plus de 31 minutes d’avance sur son compatriote, Giovanni Enrico, et plus de 40 minutes sur le français Simon Vitse.

Rendez-vous demain pour la sixième étape entre Ha’il et Riyadh. Une très longue étape au profil différent qui pourrait faire quelques dégâts… avant la journée de repos de ce Dakar 2020 !