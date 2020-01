Dakar 2020, étape 6 : les Mini dominent Al-Attiyah.

Nasser Al-Attiyah attendait cette sixième étape pour tenter un coup face à la concurrence. Mais, le qatari termine la journée un peu déçu et impuissant face à la qualité des buggys Mini version 2020. Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz offrent un doublé à leur équipe. Idéal pour arriver à la journée de repos avec une confiance à bloc. En moto, le Dakar 2020 s’est peut-être joué aujourd’hui !



Peterhansel s’offre une deuxième victoire d’étape sur ce Dakar 2020.

Après Carlos Sainz hier, c’est Stéphane Peterhansel qui s’est offert une deuxième victoire d’étape sur ce Dakar 2020. Ainsi, en 6 étapes, le Buggy Mini dans sa version 2020 s’est offert un quatrième succès ! L’équipe allemande X-Raid semble en bonne position pour continuer son excellente série au Dakar depuis 2011 : 4 victoires en 9 participations. X-Raid et Mini pourrait donc passer à 5 victoires en 10 participations. Pour cette 6e étape, et avant la journée de repos, « Mr Dakar » conforte sa troisième place au général en décrochant la victoire avec 1 minute 33 d’avance sur son coéquipier Carlos Sainz. Troisième, Nasser Al-Attiyah lâche 3 minutes et 22 secondes sur « El Matador ». Yazeed Al-Rahji décroche une belle quatrième place à 6 minutes 42 de Sainz. Le régional de l’étape termine avec 30s d’avance sur l’épatant Mathieu Serradori. Fernando Alonso est sixième aujourd’hui, à 46 secondes du Buggy de Serradori. En terminant 9e à plus de 13 minutes Orlando Terranova voit le top 4 au général s’éloigner un peu plus.

Au classement général, justement, Carlos Sainz renforce son avance sur Nasser Al-Attiyah. A l’issue de la première semaine de course, le vainqueur du Dakar 2018 possède 7 minutes 48 secondes d’avance sur le champion en titre. Stéphane Peterhansel est désormais troisième à 16 minutes 20 de son coéquipier. Edvinas Juškauskas, 18e du général, a vu son Toyota Hilux partir en fumée durant cette sixième étape. Pour Al-Attiyah, la déception est au rendez-vous : « Je suis déçu parce que nous avons attaqué au maximum, mais le buggy Mini est trop rapide pour nous. Que pouvons-nous faire ? En tout cas nous devons continuer à faire notre travail. »

Brabec voit ses adversaires déguster !

Ricky Brabec n’en espérait pas tant… L’américain remporte sa deuxième victoire d’étape sur ce Dakar 2020. Mais, en plus, il a vu certains de ses concurrents perdre gros. Tout d’abord, Toby Price a perdu plus d’un quart d’heure en ouvrant la route. Pire encore, Kévin Benavides (alors 2e du classement général) a perdu près de 4 heures aujourd’hui en rencontrant un souci mécanique et en devant attendre qu’une âme charitable le tracte jusqu’à l’arrivée. L’argentin sombre au classement général et tombe au 27e rang. En crevant un pneu, Ross Branch a aussi perdu gros. Plus de deux heures de lâchées en devant parcourir 177kms avec une roue crevée.

Brabec remporte donc l’étape du jour devant Joan Barreda Bort (+1min34) et Matthias Walkner (+2mins45). Pablo Quintanilla est quatrième à 4mins55 et Luciano Benavides complète le top 5 à cinq minutes du vainqueur. Laia Sanz termine a su faire parler son expérience et se classe 14e aujourd’hui, à 22 minutes de Brabec. Le premier français du jour est Adrien Metge… à la 22e place !

Au classement général, Ricky Brabec conforte solidement sa place de leader. L’américain possède désormais 20 minutes 56 d’avance sur son nouveau dauphin, Pablo Quintanilla ! Toby Price reste sur le podium, mais à 25 minutes 39 secondes … et avec seulement deux secondes d’avance sur José Ignacio Cornejo Florimo !

Des changements en SSV, Kamaz et Casale confirment dans leur catégorie !

En SSV, la journée a été riche en rebondissements. Nouveau leader à l’issue de l’étape d’hier, Sergei Kariakin a connu une journée très délicate… Le russe a perdu plus de 32 minutes et termine 14e du jour. En remportant l’étape, Francesco « Chaleco » Lopez reprend la tête de la course devant Casey Currie, 7e aujourd’hui. Gerard Farres Gall avait remporté l’étape mais a été pénalisé de deux minutes et perd une place. Reinaldo Varela se classe troisième aujourd’hui juste devant le vainqueur d’hier, Cyril Despres !

Si c’est Simon Vitse qui a remporté cette 6e étape dans la catégorie Quad, c’est toujours Ignacio Casale qui est le leader de la catégorie. Le chilien, deuxième de l’étape derrière Vitse et devant Alexandre Giroud, conforte son statut de favori à la victoire. En effet, il possède désormais plus de 38 minutes d’avance sur son nouveau dauphin, Simon Vitse. Rafal Sonik complète le podium, mais à plus d’une heure.

Enfin, dans la catégorie camion, nouvelle victoire d’un Kamaz ! Andrey Karginov remporte sa deuxième étape sur ce Dakar 2020 devant son coéquipier Anton Shibalov. Siarhei Viazovich place son Maz sur la troisième marche du podium à 36 minutes de Karginov. Janus van Kasteren Jr (Iveco) se place quatrième juste devant le troisième Kamaz, celui de Dmitry Sotnikov. Au classement général, Karginov augmente son avance sur Shibalov et Viazovich. Aleis Loprais reste quatrième mais à plus d’une heure quarante-cinq minutes du leader.

Demain, c’est la journée de repos de ce Dakar 2020. Rendez-vous dimanche pour la septième étape entre Riyadh et Wadi Al Dawasir.