Dakar 2020, étape 7 : Sainz gagne une étape endeuillée.

Comme vous le savez, cette 7e étape du Dakar 2020 restera à jamais gravée dans les mémoires comme celle où Paulo Gonçalves (Hero Motosports) a trouvé la mort. Sur le plan sportif, Carlos Sainz a remporté l’étape dans la catégorie voitures quand Kevin Benavides a remporté la plus longue étape de cette édition 2020 du Dakar chez les motos.



Dakar 2020 : Sainz triomphe sur l’autoroute du désert.

Sur une étape ultra-rapide entrecoupée de dunes, Carlos Sainz a été le meilleur. Le double vainqueur du Dakar conforte sa position de leader et s’offre sa troisième victoire d’étape cette année. « El Matador » prouve également la grande forme du Buggy Mini. Nasser Al-Attiyah et Stéphane Peterhansel complètent, une fois de plus, le tiercé gagnant du jour. Le vainqueur en titre accuse deux minutes de retard sur Sainz quand « Mr Dakar » est à 33 secondes du qatari et possède seulement 5 secondes d’avance sur la Toyota de Bernhard Ten Brinke. Le néerlandais, qui était malade la semaine passée, commence bien cette deuxième semaine du Dakar 2020. Yazeed Al Rahji se classe cinquième du jour à 7 minutes et 36 secondes de Sainz. Enfin, Fernando Alonso confirme ses très bons débuts et termine sixième aujourd’hui à 13 petites secondes d’Al-Rahji.

Au classement général, pas de changements. Carlos Sainz augmente son avance sur Al-Attiyah et Peterhansel. Le pilote Mini possède désormais 10 minutes tout pile d’avance sur le qatari. Peterhansel est à 19 minutes. Le principal changement est à mettre au compte de Mathieu Serradori. Le français a tanké son Buggy Country dans une des premières dunes du jour et y laisse une demi-heure. Serradori perd également deux places au général, passant du 6e rang au 8e rang. Avec une heure d’avance sur le 9e, Yasir Seaidan, Serradori devrait donc pouvoir terminer dans le top 8 de ce Dakar 2020.

Benavides vainqueur d’une étape endeuillée.

Trois pilotes se sont arrêtés auprès de Paulo Gonçalves : Toby Price, Stefan Svitko et Kevin Benavides. Les deux premiers sont restés plus d’une heure auprès du portugais quand l’argentin est resté une dizaine de minutes. Ainsi, les trois pilotes se sont vus recréditer le temps laissé au chevet de « Speedy » Gonçalves. De ce fait, ce n’est pas Joan Barreda Bort qui gagne cette 7e étape mais Kévin Benavides. Matthias Walkner est troisième avec 30 secondes d’avance sur Luciano Benavides. Ricky Brabec est cinquième à près de 5 minutes de Kévin Benavides.

Au général, Brabec conserve la tête de la course devant deux chiliens. Pablo Quintanilla est deuxième à plus de 24 minutes et José Ignacio Cornejo Florimo est à 27 minutes. Toby Price continue de revenir vers le podium et se place désormais à 1 minute 30 de la troisième place. Le premier français, Adrien Metge, est onzième.

Chaleco Lopez perd la tête de la course en SSV.

Cette septième étape aura vu un changement de leader : en catégorie SSV. Le chilien, Chaleco Lopez, a perdu près d’une heure dans les dunes. De quoi laisser échapper la tête de la course avec plus de 30 minutes de retard sur l’américain Casey Currie, deuxième aujourd’hui. La victoire d’étape revient à Blade Hildebrand. Le pilote du RedBull Junior Team, désormais en « Dakar Experience », offre une deuxième victoire d’étape au SSV développé par Overdrive pour RedBull. Cyril Despres et Mike Horn est quatrième du jour.

Du côté des quads, Simon Vitse s’offre une deuxième victoire d’étape consécutive et conforte sa place de dauphin derrière Ignacio Casale, troisième du jour. Giovanni Enrico est deuxième aujourd’hui à 11 secondes de Vitse.

Enfin, chez les camions, Andrey Karginov (qui ouvrait la route) remporte la 7e étape du Dakar 2020 pour seulement 3 secondes devant son coéquipier Dmitry Sotnikov ! Triplé Kamaz avec la troisième place d’Anton Shibalov. Eduard Nikolaev, passé en Dakar Expérience, offre même un quadruplé à la marque russe ! Aleis Loprais est cinquième aujourd’hui devant Siarhei Viazovich. Au classement général, Karginov est toujours en tête devant Shibalov et Viazovich. Sotnikov continue sa remontée au classement et est désormais 6e du général.

Demain, la huitième étape sera une boucle de autour de Wadi Al Dawasir. Attention, l’étape 8 du Dakar 2020 est annulée pour les motos et les quads ! Et ce, en hommage à Paulo Gonçalves.