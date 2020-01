Dakar 2020 : Fernando Alonso arrache une roue !

Après une première étape auréolée d’un bon onzième temps, Fernando Alonso est parti à la faute ce matin, dès la seconde étape de ce Dakar 2020. Un accident « de jeunesse » qui l’empêche de réaliser un bon résultat aujourd’hui. L’espagnol a pu repartir mais perd toute chance d’obtenir un bon résultat final.

Dakar 2020 : Fernando Alonso perd plus de 2h après un accident

Alors qu’il pointait 4e au troisième CP (et même 3e au second CP), Fernando Alonso est parti à la faute, arrachant même une roue. A la suite de cet accident, le double champion du monde de Formule 1 a dû attendre son assistance pour lui. Heureux dans son malheur, l’espagnol a pu réparer et repartir. Actuellement, Fernando Alonso a perdu plus de 2h30 dans l’opération. Cependant, il lui reste encore un peu moins de 50kms chronométrés à courir avant de s’attaquer à la petite liaison afin de rejoindre la ville de Neom.

Manque de chance, ceci arrive durant la première étape marathon de ce Dakar 2020. Espérons que les dégâts ne sont pas trop importants et que l’espagnol pourra repartir demain. A noter que c’est son coéquipier, Giniel De Villiers, qui a remporté l’étape du jour.