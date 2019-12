Dakar 2020 : parcours, horaires et programme TV

C’est dans un peu plus de deux semaines que débutera le « Chapitre 3 » du Dakar 2020. Exit l’Amérique du Sud et place à l’Arabie Saoudite ! Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir le détail du parcours et le programme TV de la nouvelle version du plus grand Rallye-Raid au monde. Si l’aspect touristique/beauté des paysages risque d’être moindre qu’en Amérique du Sud, sur le plan sportif, cette édition risque d’être très disputée !

Dakar 2020 : découvrez le parcours !

Après 10 ans en Amérique du sud, le Dakar part au Moyen-Orient et plus exactement en Arabie Saoudite. Comme en 2009, où Giniel de Villiers avait remporté la première édition sud-américaine, très disputée car nouvelle pour tout le monde. Dans 15 jours, là-aussi, la nouveauté sera la maitre-mot pour les 351 engagés qui s’attaqueront aux 5000kms de spéciales. D’ailleurs, voici le parcours de ce Dakar 2020 :

1ère étape : Dimanche 5 janvier 2020 Djeddah > Al Wajh 752 kms (319kms chronométrés)

2ème étape : Lundi 6 janvier 2020 Al Wajh > Neom 401kms (367kms chronométrés)

3ème étape : Mardi 7 janvier 2020 Neom > Neom 489kms (404kms chronométrés)

4ème étape : Mercredi 8 janvier 2020 Neom > Al-‘Ula 676kms (453kms chronométrés)

5ème étape : Jeudi 9 janvier 2020 Al-‘Ula > Haïl 563kms (353kms chronométrés)

6ème étape : Vendredi 10 janvier 2020 Haïl > Riyad 830kms (478kms chronométrés)

Samedi 11 janvier 2020 : Repos à Riyad

7ème étape : Dimanche 12 janvier 2020 Riyad > Wadi Al-Dawasir 741kms (546kms chronométrés)

8ème étape : Lundi 13 janvier 2020 Wadi Al-Dawasir > Wadi Al-Dawasir 713kms (474kms chronométrés)

9ème étape : Mardi 14 janvier 2020 Wadi Al-Dawasir > Harad 891kms (415kms chronométrés)

10ème étape : Mercredi 15 janvier 2020 Harad > Shubaytah 608kms (534kms chronométrés)

11ème étape : Jeudi 16 janvier 2020 Shubaytah > Harad 744kms (379kms chronométrés)

12ème étape : Vendredi 17 janvier 2020 Harad > Qiddiya 447kms (374kms chronométrés)

Dakar 2020 : France TV toujours au départ.

Comme les années précédentes, France TV proposera différentes émissions sur le Dakar. Voici les rendez-vous qui vous attendront à partir du 5 janvier :

Chaque jour à 19h45 : le Dakar, en direct sur France 4. Émission présentée par Céline Rousseau et Luc Alphand.

Chaque jour à 20h50 : le Journal du Dakar en direct sur France 3

Du 5 au 16 janvier :, en 3e partie de soirée, Bivouac en direct sur France 2

Du 6 au 17 janvier : Bivouac – La rediff – à retrouver sur France Ô à 8h00.

Chaque jour à 12h55 : l’image du jour du Dakar, sur France 2.

En plus du dispositif France TV, le Dakar 2020 sera à suivre sur les réseaux sociaux et sur les sites dédiés. D’ailleurs, vous pourrez suivre en direct chaque étape sur le site officiel du Dakar et ses applications.