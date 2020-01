Dakar 2021, vers de nouveaux horizons ?

Maintenant que le Dakar 2020 est terminé, l’équipe de David Castera peut se pencher sur la prochaine édition… Et, visiblement, l’an prochain, le mythique rallye-raid ira visiter d’autres pays en plus de l’Arabie Saoudite.

Si, avant le lancement de ce « chapitre 3 », on pouvait avoir des inquiétudes quant à ce Dakar 2020, le bilan est très positif. Pilotes, copilotes, assistances, journalistes, spectateurs,… tous sont quasiment unanimes. Cette 42e édition était une réussite. Certes, le voyage était différent de celui proposé en Amérique du Sud. Néanmoins, beaucoup « d’anciens » ont pu retrouver des airs d’Afrique dans ce tracé saoudien. De quoi développer la nostalgie et apprécier encore plus le parcours concocté par David Castera pour ce Dakar 2020.

Sitôt le rallye terminé, la question de la prochaine édition se pose. Quelques points faibles ont été relevés, comme les spéciales trop rapides lors de la deuxième semaine. Mais, c’est déjà annoncé, le tracé sera repensé et retravaillé pour la prochaine édition. Comme en 2019, le Dakar c’est limité à un seul pays : l’Arabie Saoudite. Pour 2021, A.S.O travaille à dépasser les frontières du plus grand pays du Golfe. Ainsi, les Emirats Arabes Unis, Oman et le Yémen font office de candidats « naturels » pour se joindre à l’aventure. En tout cas, au nord, la situation politique est trop instable pour une telle épreuve. Il semble donc logique que, si le rallye sort d’Arabie Saoudite, il ira au Sud. A moins que le Qatar dépasse les relations diplomatiques afin de rêver d’un triomphe de Nasser Al-Attiyah à domicile ? Peut-être. Sud, ou Sud-Est, les choix sont restreints mais le terrain de jeu est immense !

