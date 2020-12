Dakar : le parcours 2021 se dévoile !

Il y a quelques jours l’organisation a tenu une conférence de presse pour présenter le parcours de l’édition 2021 du Dakar. Le plus emblématique des rallyes raid aura bien lieu en janvier prochain. C’est pour permettre à la course de se disputer malgré la pandémie que l’épreuve se tiendra uniquement en Arabie Saoudite.

Dakar 2021, une nouvelle boucle dans un seul pays.

Après le « Tour du Pérou » en 2019 et la première édition en Arabie Saoudite, c’est une nouvelle édition du Dakar qui se tiendra uniquement dans un seul pays. Si les organisateurs du rallye-raid voulait accueillir de nouveaux pays pour 2021 mais la pandémie de COVID-19 a obligé ASO a revoir ses plans. Découvrez ci-dessous le parcours du Dakar 2021 qui partira de Jeddah le 3 janvier pour arriver le 15 janvier à Jeddah à nouveau. A noter que le tracé évolue à 90% par rapport à 2020.

3/01 – Départ – Jeddah > Bisha, 622 kms

4/01 – Bisha > Wadi Ad-Dawasir, 685 kms

5/01 – Wadi Ad-Dawasir > Wadi Ad-Dawasir, 630 kms

6/01 – Wadi Ad-Dawasir > Riyadh, 813 kms

7/01 – Riyadh > Buraydah, 625 kms

8/01 – Buraydah > Ha’il, 655 kms

9/01 – Ha’il Journée de repos

10/01 – Ha’il > Sakaka, 737 kms (étape marathon)

11/01 – Sakaka > Neom, 709 kms

12/01 – Neom > Neom, 579 kms

13/01 – Neom > AlUla, 583 kms

14/01 – AlUla > Yanbu, 557 kms

15/01 – Yanbu > Jeddah, 452 kms

Moins d’engagés mais quelques surprises. Le Dakar Classic arrive !

En 2021 il y aura environ 14% d’engagés en moins sur le Dakar. Néanmoins, l’ensemble des teams officiels seront de retour. Chez les Autos, on pourra compter sur les top pilotes : Peterhansel et Sainz (vainqueur en titre) sur le Buggy Mini, Al-Attiyah, de Villiers et Al Rajhi chez Toyota, Roma et Loeb sur le tout nouveau Prodrive. On pourra aussi compter sur Przygonski (Toyota), Serradori (SRT), Terranova (Mini) ou encore Al-Qassimi 3008 DKR) pour jouer les outsiders. A noter le grand retour de Cyril Despres sur un 3008 DKR privé ! Le français retrouvera Mike Horn pour le copiloter !

Chez les motards les favoris seront tous au rendez-vous : Ricky Brabec, Pablo Quintanilla, Toby Price, Sam Sunderland, Andrew Short, Adrien Van Beveren, Kevin et Luciano Benavides, Matthias Walkner et Joan Barreda !

En camion, on notera l’arrivée surprise d’Ignacio Casale ! Le chilien double vainqueur du Dakar en quad arrive chez les « mastodontes » du Dakar ! Il pilotera un Tatra dans l’équipe officielle.

Grosse nouveauté de l’édition 2021 du Dakar, le « Classic » affiche 26 engagés pour sa première édition. Ouvert aux véhicules ayant participé au Paris-Dakar entre 1979 et 2000, cette version « Historique » du célèbre Rallye-Raid va faire vibrer notre nostalgique. Parmi les véhicules les plus connus on retrouvera le Volkswagen Iltis, une Peugeot 504 Pick Up, une Citroën ZX Grand Raid et une Porsche 911 ! Un Pajero sera également au départ comme une très inattendue Skoda LR130 Trois camions seront également au départ de ce tout premier Dakar « Classic » !