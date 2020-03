Danica Patrick se confie sur la difficulté d’être une femme en sport automobile

S’il y a bien un sport dans lequel les femmes sont peu présentes -au volant- c’est la course automobile. Il faut dire que, contrairement à beaucoup d’autres disciplines, aucune catégorie féminine n’existe au sommet des sports mécaniques.

Danica Patrick : manque de talent ou discrimination ?

Qu’il s’agisse de F1, de MotoGP, ou d’Indycar/Nascar. Alors ces dames n’ont d’autre possibilité que de se frotter directement aux hommes, dans un milieu ou elle ne sont pas toujours prises au sérieux. Danica Patrick raconte son expérience et son contact parfois complexe avec ces messieurs, aux USA. Par le biais de son podcast, dont les propos ont récemment été relayés par nos confrères de ftw.usatoday.

“Le plus gros problème qui, selon moi, m’a freiné dans ma carrière était juste ceux qui ne pensaient pas que j’étais vraiment capable de le faire. Car cela signifiait qu’ils n’avaient pas réalisé le travail nécessaire pour préparer une voiture vraiment rapide, parce que les détails importaient. Tous les petits détails importaient et tous les devoirs supplémentaires qu’ils faisaient – ce que nous appellerions un massage sur la voiture pour corriger les détails et la faire un peu moins « traîner » ici, ou la rendre moins lourde là-bas« .

“Vous savez, quelle est votre motivation si vous pensez tout simplement que vous ne pouvez pas le faire de toute façon? Vous savez, pourquoi vous serez en retard, et pourquoi allez-vous venir les jours de congé alors que vous ne pensez pas que cela importe de toute façon? “

Ainsi, dans vraiment le dire, Danica sous-entend que certains de ses mécaniciens, ingénieurs et patrons d’écuries n’auraient pas préparé sa voiture comme celle de ses coéquipiers/rivaux juste en raison de son sexe et du manque de crédit qui lui aurait été accordé. Evidemment, de l’extérieur, il est difficile de juger, sans connaître toutes les données dont disposaient ses équipes. Néanmoins, la misogynie étant présente aux USA comme ailleurs, difficile de ne pas prêter l’oreille aux propos de Danica Patrick, qui reste prudente dans ses révélations…A moins que le problème ne soit venu de son physique, plutôt avantageux et susceptible de perturber ses collègues masculins ? Quoiqu’il en soit, compte-tenu de ses performances, notamment en Indycar, ses qualités de pilotes ne peuvent probablement pas être remises en question…