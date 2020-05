Daniel Abt suspendu par Audi, sa carrière en Formule E en danger

Si au départ, la triche ne semblait pas plus importante que cela, l’affaire a pris une tournure à laquelle Daniel Abt ne s’attendait sans doute pas. Au point que, désormais, c’est sa carrière en Formule E qui se voit directement menacée. D’ailleurs, l’Allemand vient tout juste d’être suspendu par le constructeur germanique, jusqu’à nouvel ordre.

Formule E : Daniel Abt mis à pied

« L’intégrité, la transparence et le respect permanent des règles sont une priorité absolue pour Audi. Cela s’applique à toutes les activités de la marque – sans exception. Pour cette raison, Audi Sport a décidé de suspendre Daniel Abt avec effet immédiat. »

Pour rappel, lors de la dernière course de Formule E virtuelle, Daniel Abt avait demandé à Lorenz Hörzing de se glisser dans son baquet, pour courir à sa place. Il s’agit d’un simracer professionnel qui, entre-temps, a également été suspendu de toute activité dans sa discipline. Le pilote Audi, pour sa part, avait déjà versé une importante amende en raison de sa tentative de triche.

« Je voudrais m’excuser auprès de la Formule E , tous mes fans, mon équipe et mes collègues pilotes pour avoir utilisé de l’aide extérieure pour la course de samedi. Je ne l’ai pas pris aussi au sérieux que j’aurais dû. Je suis vraiment désolé car je sais combien de travail la Formule E a mis dans ce projet. Il est clair pour moi que mon infraction a un arrière-goût amer, mais elle n’a jamais été destinée à de mauvaises intentions. Bien sûr j’accepte la disqualification de la course. De plus, je recevrai 10 000 euros pour une cause caritative. »

Pour l’heure, son retour dans le championnat de Formule E réel est clairement menacé…

