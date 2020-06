Daniel Ricciardo évoque sa naïveté, à l’égard du racisme en Formule 1

Si la Formule 1 s’est emparée du sujet d’actualité du racisme avec retard, désormais, tous les pilotes s’expriment progressivement. Et notamment Daniel Ricciardo, qui a fait part de ses regrets, en raison de sa « naïveté » à l’égard du phénomène. Mais l’Australien, fidèle à sa personnalité, fait aussi preuve d’optimisme quant à la suite…

Daniel Ricciardo s’engage contre le racisme

« J’ai appris qu’il ne suffit pas de ne pas se percevoir comme raciste. Vous devez élever la voix, vous devez vous éduquer et former les autres autour de vous, car ce que je comprends c’est que le silence fait partie du problème. Il se passe tellement de choses sur Twitter, sur Instagram. Comment pouvais-je être aussi naïf à propos de tout ce qui se passait? Ce n’est pas seulement les dernières semaines, cela fait des mois, des années ont passé« .

« Nous pouvons probablement faire et faire mieux dans tout ce que nous faisons dans la vie. Nous y pensons, en parlons et ensuite nous agissons. Je pense que finalement des mesures sont prises. Ce n’est pas seulement une phase, ce n’est pas quelque chose que nous faisons pendant une semaine et ensuite oublier. Cela doit continuer pour que de véritables changements se produisent. Je suis heureux que nous fassions ce que nous pouvons maintenant. C’est un début »

