Daniel Ricciardo n’est pas optimiste pour accrocher un podium

Daniel Ricciardo pense qu’il manque encore un peu de rythme pour accrocher un podium avec sa Renault. L’Australien sait qu’il faut des abandons devant, pour jouer à ce niveau.

Plusieurs fois cette saison, Daniel Ricciardo a manqué le podium de peu. Quatrième en Grande-Bretagne, en Belgique, en Toscane, sixième en Italie, toujours à une poignée de secondes de la troisième place, l’Australien ne se veut pourtant pas optimiste.

La R.S.20 manque un peu de rythme

Dans un entretien au média Racer, il juge en effet que sa R.S.20 manque encore un peu de rythme. « Il ne faut pas être pessimiste, mais je pense qu’en terme de rythme nous n’en sommes pas encore tout à fait là, » explique-t-il. Difficile, donc, d’accrocher podium… à la régulière du moins. Car cela n’est plus impossible, si les leaders rencontrent des problèmes.

« Avec Mercedes c’est définitivement non, et je pense que Max pilote très bien et est très à l’aise avec cette monoplace. Je pense que vous aurez besoin d’un problème de fiabilité ou d’une erreur ou quelque chose comme ça. Un problème de fiabilité serait bien, car je ne souhaite de crash à personne. Donc, si l’un d’entre eux veut avoir un problème alors que je suis quatrième à un moment donné, c’est cool, je prends. »

Daniel Ricciardo ne se voile pas la face

L’Australien ne cherche toutefois pas d’excuse. « La réalité est qu’au mieux nous pouvons être la quatrième voiture la plus rapide en piste, » continue-t-il. Malgré tout, Renault doit prouver qu’elle est capable de se hisser sur ce fameux podium. Cette saison, toutes les équipes de pointe et de milieu de peloton y ont eu leur moment de gloire. Mercedes, Red Bull, AlphaTauri, Ferrari, McLaren et Racing Point ont imposé leurs couleurs sur (au moins) l’une des marches d’honneur.

Un tel résultat serait également positif alors que l’équipe changera de nom pour Alpine en 2021. D’autant que Daniel Ricciardo a un pari en cours avec Cyril Abiteboul. Si l’Australien parvient à mettre sa Renault sur un podium, son patron devra accepter un tatouage ! Niveau motivation, on a vu pire.