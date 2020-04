Découvrez la Mustang de compétition 100% électrique !

Qui aurait cru, une vingtaine d’année en arrière, que les Ford Mustang se déclineraient dans des versions électriques ! Et pourtant, l’industrie étant ce qu’elle est, sous couvert d’écologie (contestable, même s’il y a du pour comme du contre), l’ensemble des constructeurs s’y mettent. Alors, pour faire la promotion de ces véhicules, il faut procéder à des mises en avant en compétition.

Le Dragster Mustang Cobra Jet en jette !

De manière totalement naturelle, c’est vers les populaires (outre-Atlantique) courses de Dragster que s’est tourné Ford et sa Mustang 100% électrique. Nom de code de la bête, dragster Mustang Cobra Jet ! Et côté performance, ça en jette ! En effet, Ford Performance annonce que le 400 m départ arrêté est englouti par ce monstre électrique en moins de 8 secondes pour plus de 273 km/h de vitesse de pointe. Via sa batterie spécifique, la belle développe l’équivalent de 1400 chevaux et un couple de 1 100 ft-lbs soit 1491 NM. De quoi être fier, du côté du constructeur américain…

« Ford s’est toujours inspiré du sport automobile pour démontrer sa capacité à innover. Les moteur électriques nous donnent un tout nouveau type de performance et la Cobra Jet 1400, 100%électrique, est un exemple de la manière dont on peut pousser une nouvelle technologie à la limite absolue. Nous sommes d’autant plus ravis de montrer cela cette année, où la Mustang Mach-E entièrement électrique rejoint également la famille Mustang« . – Dave Pericak, directeur mondial de Ford Icons