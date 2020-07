Découvrez l’univers étendu du Pit bike

Sport mécanique très en vogue, le pit bike est pourtant encore très méconnu du grand public. Toutefois, la France est particulièrement investie dans ce secteur. L’heure est venue de mettre en lumière le pit bike afin que vous puissiez apprendre, découvrir ce milieu.

Retour sur la création du pit bike

Pour évoquer le présent, il est important de revenir sur le passé afin de connaître l’histoire qui mena à la création du pit bike. L’histoire commence en 1961. Le géant japonais Honda décida de créer un parc d’attractions dédié à la moto afin de fêter la construction du circuit de Suzuka. Ce parc nommé Motopia avait pour ambition de regrouper tous les publics et donc de plaire aussi bien au grand qu’au petit. Afin de satisfaire ce souhait, Honda proposa une mini moto de 50cc. Le succès fut retentissant si bien que cette petite moto devint la coqueluche du parc. Devant cet engouement, Honda se décida à commercialiser sa nouvelle création. Assurément, le succès fut au rendez-vous et dépassa même les espérances puisque les mécaniciens et pilotes de sport mécanique l’utilisèrent afin de se déplacer dans les stands. C’est de là que vient le terme pit bike ; pit faisant référence au pit stop et bike à la moto. L’essor du pit bike date des années 2000. En effet, des marques françaises se lancent dans la course et développent des machines de qualité et peu onéreuses. Aujourd’hui, les marques qui dominent sont Bastos Bike et YCF. Maintenant que nous avons détaillé l’histoire, nous allons revenir sur la question que vous vous posez très certainement : « oui mais c’est quoi le pit bike ? »

Une pit bike, c’est quoi ?

Le pit bike est tout simplement une discipline qui nécessite l’utilisation d’une pit bike. Une pit bike ou également nommée dirt bike est une mini moto de type motocross qui se caractérise par une hauteur de selle proche des 82 cm et un entraxe de roues avoisinant les 120 cm. Possédant un moteur 4 temps, une pit bike a une cylindrée comprise entre 50 et 190cc. Ses caractéristiques ont un impact sur sa conduite. En effet, le pilote, se trouvant plus proche du sol, a une plus grande sensation de vitesse. En outre, sa légèreté est un atout pour effectuer plus facilement des figures. La discipline pit bike est perçue comme l’antichambre du motocross comme peut l’être le GP2 pour la formule 1. Il faut savoir que la France est très bien représentée et possède un nombre conséquent de champions du monde de pit bike. Il est important de rappeler que ces mini motos ne sont pas homologuées sur route sous peine d’une forte amende et l’immobilisation du véhicule. Maintenant que vous connaissez cet univers, nous allons vous donner les éléments pour vous lancer à votre tour que ce soit pour le plaisir ou pour la compétition.

Où trouver la pit bike de ses rêves ?

Il existe plusieurs boutiques en ligne qui vendent des pit bikes mais comme toujours sur Internet, il y a du bon et du moins bon voire du médiocre. De ce fait, la première étape consiste à bien choisir son site marchand. De notre côté, nous vous recommandons la boutique WKX racing. Tout simplement car ils sont les seuls à proposer des pit bikes toutes marques. De plus, cette boutique possède également toutes la pièce détachée dont vous aurez besoin. Pour le choix de votre pit bike, il est important de se référer à la cylindrée et aux dimensions. En fait, un débutant ne va se retrouver à conduire une 190 cc. Il est donc important de choisir le bon modèle pour que vous puissiez apprendre et prendre vos marques. En cela, le site WKX est particulièrement performant puisqu’il classe ses machines par cylindrées et par niveau de pilotage. Ainsi, vous saurez exactement quelle machine est faite pour vous. Une fois la sélection de votre dirt bike effectuée, il ne vous reste plus qu’à vous fournir en équipement.

Comment bien choisir son casque cross ?

Conduire une pit bike n’est pas sans risque. De ce fait, il est important de sélectionner un casque de bonne facture. Pour savoir si vous avez affaire à un bon casque, il convient d’analyser et vérifier quelques éléments. Pour commencer, le casque cross doit obligatoirement être conforme à la norme ECE 22-05. Par la suite, il convient de regarder le matériau de construction. Du polycarbonate moulé par injection demeure une valeur sûre et apporte qualité et sureté à bon prix. Pensez à bien vérifier s’il est bien ventilé et si le casque possède un tissu hypoallergénique. Une fois que vous aurez choisi votre casque cross, profitez de cet instant pour vous procurer un masque ainsi qu’un plastron, des genouillères, des coudières et une paire de gants cross.

Il ne vous reste plus qu’à enfourcher votre mini moto et à vous laisser conduire vers le plaisir que le pilotage d’une pit bike procure.