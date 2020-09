Déjà en bonne position, Pierre Gasly pense pouvoir améliorer, en Italie

Ce Grand-Prix d’Italie de Formule 1 2020 s’annonce sous les meilleurs auspices, pour les tricolores. Ainsi, après les belles promesses de Renault F1, c’est Pierre Gasly qui s’est illustré vendredi, à Monza. 6ème en EL1 puis 4ème des essais libres 2, le pilote Alpha Tauri paraît capable de jouer les premiers rôles, ce week-end. Poudre aux yeux ou réalité ?

Formule 1 : Pierre Gasly avantagé par le bloc Honda ?

Selon la réaction de Pierre Gasly, en aval des libres de la première journée, l’Alpha Tauri peut encore faire mieux, aujourd’hui. Cela signifie-t-il pour autant que le Français est capable de se hisser en deuxième ligne pendant les qualifications ? Difficile à croire. Néanmoins, les nouvelles règles en matière de régime moteur, pour la phase qualificative, pourrait pénaliser certains constructeurs à savoir, Mercedes et Renault. Chose qui pourrait permettre à Honda de mieux figurer…

« Aujourd’hui était de loin le meilleur vendredi depuis le début de la saison. Nous étions sixièmes ce matin et quatrième dans l’après-midi, et je dois dire que la sensation dans la voiture était vraiment bonne ! J’ai pu pousser et j’ai réussi à faire de bons tours. Malheureusement, nous avons eu un petit problème avec un amortisseur à la fin de la séance alors que nous faisions le long relais, nous avons donc dû nous arrêter un peu plus tôt que les autres, mais dans l’ensemble, nous sommes plutôt heureux. La configuration à faible appui que nous avons ici à Monza fonctionne assez bien, mais je pense que nous pouvons encore nous améliorer un peu pour demain. Je pense qu’il y aura quelques surprises avec les nouvelles règles du mode moteur, donc nous verrons. C’est très serré et il sera important de bien faire les choses »

De quoi rendre cette séance de qualification plus excitante que jamais. Rendez-vous à 15H00, en direct sur Canal+.

