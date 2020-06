Des femmes en Formule 1 avec « Girls on Track », par Ferrari et la FIA

C’est une initiative conjointe, impliquant à la fois la FIA et la Scuderia Ferrari. En effet, les deux parties se sont accordées en vue de proposer un programme de développement de pilotes…exclusivement féminines ! Le nom de ce programme, Girls on Track. Son objectif, repérer, former et faire rouler des pilotes féminines, en commençant par la Formule 4, par le biais de la Ferrari Junior Academy. Pour, bien entendu, permettre à l’une d’entre-elles d’accéder aux Grand-Prix de Formule 1 un jour.

« Nous sommes très heureux de travailler avec la FIA sur ce programme innovant « , explique Mattia Binotto. « Nous sommes fermement convaincus qu’il est d’une grande valeur d’accompagner les jeunes dans leur développement en sport automobile. Le jeune talent Ferrari doit maintenant être élargi au talent féminin. Bien qu’il n’y ait aucun obstacle réel à leur participation, nous sommes conscients qu’il est plus difficile pour les femmes de progresser dans ce domaine. C’est pourquoi Ferrari a accepté l’initiative avec enthousiasme. Qui sait, peut-être un jour, pour la première fois depuis 1976, nous verrons une femme participer à une course de Formule 1« .

Une belle initiative dans une optique de parité.