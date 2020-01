Des Formule 1 deux temps en 2025?

Pat Symonds veut faire passer la Formule 1 à un nouveau stade. Le directeur technique de cette dernière souhaiterait introduire des moteur deux temps en 2025.

De quoi seront faits les prochains moteurs de Formule 1. Après les V8 et V6 turbo hybrides, le catégorie reine du sport automobile pourrait prendre un virage radical. Pat Symonds, directeur technique de la catégorie a en effet laissé des indices. « Je tiens beaucoup à ce qu’il s’agisse d’un moteur à deux temps. » a-t-il ainsi déclaré lors d’une conférence sur l’efficience énergétique dans le sport automobile.

Pat Symonds a par la suite détaillé son point de vue. L’efficience des moteurs 2-temps a effectivement augmenté ces dernières années. Ceci alors que leurs problèmes disparaissaient du même coup. Enfin, ces derniers produisent un son bien différent des V6 turbo hybrides, actuellement en service:

« Ils [les moteurs deux temps] sont beaucoup plus efficaces et ont également un meilleur son à l’échappement. De plus, beaucoup de problèmes avec les anciens deux temps ne sont désormais plus d’actualité. L’injection directe, la charge de pression et les nouveaux systèmes d’allumage ont tous permis à de nouvelles formes de moteurs deux temps d’être très efficaces et très respectueux en termes d’émissions. Je pense qu’il y a un bel avenir pour ces moteurs. »