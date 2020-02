Des idées de voyage sous le signe des courses automobiles

Passionné de courses automobiles, vous rêvez de vous rendre sur les lieux des plus grands exploits de votre sport préféré ? Voici quelques idées de destinations inspirées par les plus grandes compétitions.

Sur les pistes des grands prix

Fan de course automobile ? Nous vous proposons de partir sur les traces des plus grands prix. Pour commencer, rendez-vous à Macao pour Le Grand Prix automobile de Macao. C’est une épreuve dite « spéciale » de Formule 3 et l’unique épreuve de la Coupe Internationale de Formule 3 de la FIA. Cette compétition est aussi réputée pour son circuit urbain dangereux tracé dans les rues de Macao. Une fois vos émotions passées, profitez du charme sympa de la ville, considérée comme beaucoup comme une alternative à Las Vegas.

Plus proche de nous, rendez-vous à Monaco. La principauté accueille l’une des plus anciennes et réputées courses de Formule 1, le Grand Prix de Monaco. La course est réputée pour sa dangerosité, mais aussi pour son cadre incroyable dans les rues de Monaco. Lieu rêvé des amateurs de course automobile, la principauté accueille également le Rallye de Monte-Carlo depuis 1911, ce qui en fait le plus vieux rallye du monde. Cette histoire exceptionnelle, ajoutée au cadre magnifique de la principauté du rocher, en fait une étape obligée pour les fans de vitesse et de frissons !

Enfin, si vous souhaitez combiner votre passion pour la course automobile avec un voyage aux États-Unis, nous avons deux destinations à vous proposer. Rendez-vous tout d’abord à Indianapolis pour les 500 miles d’Indianapolis. La plus célèbre compétition de monoplaces à lieu chaque année depuis 1911 sur l’Indianapolis Motor Speedway et sera l’occasion de vivre votre rêve américain. Si vous avez plutôt envie de vacances ensoleillées, rendez-vous au Daytona 500 sur Daytona Beach en Floride. Profitez-en pour explorer l’état réputé pour son soleil et ses belles plages.

Photo par Pixabay, Pexels License

Sur la route du Paris-Dakar

Une des autres options pour organiser votre voyage sous le signe des compétitions automobiles est de suivre une partie du trajet d’une des plus mythiques d’entre elles : le Paris-Dakar. Le trajet a changé plusieurs fois, et les situations géopolitiques de certains des pays traversées ne permettent pas forcément de s’y rendre en tant que touriste à l’heure actuelle, mais l’histoire riche de ce parcours légendaire peut vous donner de nombreuses idées de beaux voyages.

Si son circuit a évolué au fil du temps, le rallye Paris-Dakar a relié les deux villes qui lui ont donné son nom la plupart des années entre sa création en 1979 et 2008, avec quelques exceptions telles des départs d’autres villes européennes et des arrivées au Cap, à Charm-El-Sheikh ou encore au Caire. Ce parcours original peut donner des idées au voyageur inspiré par le légendaire rallye. Selon votre temps et votre budget, nous vous recommandons un road trip de Paris à la côte Méditerranéenne, une traversée de l’Espagne et du Portugal ou une visite en voiture des côtes marocaines. Les plus aventureux pourront cumuler tous ces parcours à la fois pour revivre les aventures des conducteurs du Paris-Dakar.

En 2009, le Paris-Dakar a été décalé en Amérique Latine, ce qui nous donne de nouvelles idées de voyages. Au programme : l’Argentine, le Chili et le Pérou. Si vous aimez les villes, rendez-vous à Buenos Aires, la capitale du tango dont la vie nocturne vibrante et l’architecture impressionnante vous en mettront plein les yeux. Autre destination de choix : Valparaiso, au Chili, le point d’arrivée de l’édition 2014 de la course. La ville portuaire est réputée pour ses maisons colorées et son atmosphère détendue fera le bonheur des voyageurs. Les plus téméraires se lanceront dans l’exploration des Andes, dans un road trip sur les côtes chiliennes ou se dirigeront au sud vers les magnifiques paysages de la Patagonie. Autre destination de choix, le Pérou, dont la capitale Lima a accueilli plusieurs départs et arrivées du Paris-Dakar. Ce pays fera le bonheur des fans d’archéologie grâce à ses nombreuses ruines incas. Vous y trouverez notamment le Machu Picchu, dont la visite vous laissera des souvenirs impérissables.

Photo par Pixabay, Pexels License

Avec ces idées de voyage, votre passion pour les courses automobiles peut vous emmener aux quatre coins du monde. Profitez bien de vos vacances !