Désavoué par Honda, Crutchlow discute avec Ducati et Aprilia, en MotoGP

Le marché des transferts a la particularité, cette année, de s’être activé bien avant le lancement de la saison, en MotoGP. Si bien que lors du lancement du championnat ce week-end de nombreux guidons seront déjà verrouillés pour l’année prochaine. Victime collatérale des mouvements chez Honda (HRC/LCR), Cal Crutchlow se trouve donc un nouveau guidon.

Cal Crutchlow pas encore décidé à quitter la MotoGP

C’est donc, finalement, Cal Crutchlow qui va faire le frais de l’arrivée d’Alex Marquez, déjà sorti du Team officiel Honda, sans avoir couvert le moindre tour en Grand-Prix. Un transfert assez étrange tout de même, sachant que nous ne savons même pas si le frère de Marc sera au niveau dans la catégorie reine. Toujours est-il qu’avec ces mouvements, le Britannique n’a plus sa place chez le constructeur japonais.

Alors, de son propre aveux, il devrait négocier un virage italien. En effet, visiblement, l’intéressé n’est pas encore prêt à prendre sa retraite. Contrairement à ce que laissaient entendre de récents propos, tenus par l’intéressé : « Alors est-ce que je leur ai parlé ? [à Ducati] Oui, je leur parle toutes les semaines. J’ai parlé à Gigi, oui. Je lui ai parlé il y a peu de temps et il a compris la situation, et la situation là-bas a peut-être un peu changé depuis que je lui ai parlé. Mais au bout du compte, je connais leur plan, et c’est d’attendre. Et ça me convient mieux également. Alors bien sûr, je pourrais retourner chez Ducati. Mais il y a deux choses : si l’option Aprilia est disponible, ça m’enthousiasme. Si l’option Ducati est disponible, ça m’enthousiasme aussi beaucoup. Alors je ne vais pas nier que je leur ai parlé, car c’est le cas », a-t-il déclaré à nos confrères de Motorsport.com.

Ducati comme Aprilia seraient donc des projets intéressants pour Cal. Et il est vrai que dans le cas d’Aprilia, l’Anglais serait sans doute le pilote rêvé, dans l’optique de faire grimper la moto italienne, enfin, sur le podium. Pour ce qui concerne Ducati, la liste des prétendants est déjà nombreuses, notamment en interne…