DiRT 5 : des courses sales, oui, mais dans les plus beaux lieux du monde !

Après un teaser mis en ligne plusieurs jours auparavant, Codemasters a finalement levé le voile sur son nouveau jeu de course automobile. DiRT 5 sera propulsé sur toutes les consoles Sony et Microsoft cette année, qu’il s’agisse de la génération actuelle ou de la prochaine (PS5, Xbox Series X). Alors, que nous concoctent les développeurs pour ce nouvel opus ? Un retour aux sources, parait-il…

DiRT 5 : 4 joueurs dans le même salon !!

DiRT 5 a été conçu par des développeurs qui avaient gardé en tête les deuxième et troisième opus de la série. En clair, chez Codemasters, on a décidé de rendre honneur aux fans invétérés ayant aimé les premiers jeux vidéo de cette licence. Plutôt une bonne nouvelle, en principe. Par ailleurs, LA grande nouvelle extirpée du communiqué officiel concerne le jeu en local. Car, ça y est, nous allons enfin pouvoir jouer à quatre en même temps, tous dans notre salon, à un jeu de course !

De plus, le jeu devrait inclure un mode carrière étoffé et varié, qui permettrait d’emprunter différentes voies tout en visitant des lieux mythiques et réels, tout autour du globe. Brésil, Grèce, Chine et USA feraient ainsi partie des destinations. D’autre part, l’aspect customisation sera particulièrement présent.

« Les membres du studio sont de grands fans de DiRT 2 et 3. Ce nouvel opus est notre hommage à ces jeux. En effet, c’est une toute nouvelle expérience de course automobile tout-terrain, dans un cadre vivant, plein de défis, mais surtout amusant » a déclaré Robert Karp, Directeur du développement de DIRT 5 chez Codemasters. « Que vous souhaitez rivaliser avec l’IA dans des environnements exigeants, ou bien avec vos amis via le mode multijoueur jusqu’à quatre joueurs en écran scindé : DIRT 5 est ce dont vous avez besoin ! »

Rendez-vous en octobre 2020 sur PS4, PS5, Xbox One, PC et Xbox Series X.