DiRT 5 : le jeu de course meilleur sur PS5 ?

Alors que DiRT 5 vient tout juste de débouler sur consoles PS4 et Xbox One, le jeu de course de Codemasters fera prochainement ses débuts sur les machines de nouvelle génération. Et notamment sur la Sony PS5, qui sera commercialisée la semaine prochaine, en France en particulier. Aussi, les développeurs du soft s’attardent sur cette version…

DiRT 5 disponible la semaine prochaine sur PS5

Visiblement, chez Codemasters, on est déjà très fans de la console PS5. Et en particulier, de sa manette de jeu, la Dualsense, jugée comme « révolutionnaire » par le studio en question. Pour autant, ce pad transcendera-t-il l’expérience de jeu ? Sachant que d’après notre test, publié le week-end dernier, DiRT 5, si ce cinquième opus est plutôt fun, facile à prendre en main et techniquement réussi, il reste un brin répétitif et gorgé de quelques petits défauts.

« Nous sommes ravis de pouvoir enfin dévoiler plus d’informations concernant la version PlayStation 5 de DIRT 5. Beaucoup de fonctionnalités que les joueurs adoreront sont présentes grâce à la DualSense. Cette manette va révolutionner l’industrie » déclare David Springate.

Toujours est-il que Codemasters nous propose une vidéo se focalisant sur cette version Playstation 5 du jeu de Rallye/Rallycross. Pour la sortie, ce sera le 19 novembre prochain, au même moment que la commercialisation de la console en question.