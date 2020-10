DiRT 5 s’offre la botte transalpine, pour une pige en Rallycross

Brésil, Afrique du Sud, Maroc, USA et maintenant, Italie, on peut dire que DiRT 5 à des prétentions bienvenues, en cette période d’épidémie…celles de nous faire voyager ! Même si le roadtrip proposé par Codemasters restera virtuel, donc sans danger pour les joueurs. Toujours est-il qu’une épreuve de Rallycross est dévoilée, par l’intermédiaire d’une vidéo de gameplay.

Une carrière en Italie pour DiRT 5

Au programme, donc, une course au coeur de l’Italie, avec des machines visiblement source de plaisir de conduite ! Le parcours en question, c’est dans une carrière agrémentée de ponts historiques que se déroule la séquence, que nous vous livrons sans plus attendre.

Précommander DIRT 5 LIMITED EDITION (PS4)

« L’Italie est une destination parfaite pour faire la course. Avec des routes sinueuses qui traversent des carrières et passent sous les magnifiques ponts Ponti di Vara. Ce circuit sera un vrai défi pour les joueurs, mais surtout une expérience incroyable qu’ils vont adorer ! », déclare Robert Karp, Directeur du développement de DIRT 5™. « Le fait d’avoir les voitures officielles du Championnat du monde de Rallycross est un atout inconsidérable, pas seulement pour leur agilité et leur rapidité sur le circuit, mais également pour leur design soigné ».