DiRT5 : des partenaires de choix avec Monster Energy, Sparco, Michelin

Révélé le mois dernier par le biais d’un trailer de présentation, DiRT5 s’est d’avantage détaillé, cette semaine. En effet, Codemasters en a dit nettement plus sur le jeu et son contenu. Ainsi, nous connaissons désormais les rouages du mode carrière mais aussi, des détails croustillants concernant le jeu à quatre en simultané. Mais ce n’est pas tout puisque des sponsors (officiels) de choix seront au programme dans le soft comme Monster Energy, Sparco, Michelin ou encore, Fatlace.

DiRT5 : jusqu’à 4 joueurs dans le mode carrière !

Voici sans plus attendre l’extrait du communiqué officiel en attendant d’autres infos et surtout, la sortie du jeu sur PC et consoles PS4, Playstation 5, Xbox Series X et Xbox One, prévue pour le mois d’octobre prochain.

communiqué :

C’EST VOUS QUI DIRIGEZ

Dans un univers de course tout-terrain rempli de superstars, le mode carrière de DIRT 5 vous invite à sortir du lot et à faire en sorte que personne n’oublie jamais votre nom.

Le joueur est lâché dans une série de courses tout-terrain partout dans le monde, où l’action est palpitante et la compétition féroce. Alors que vous commencez à prendre vos marques et à faire parler de vous, vous attirez l’attention d’Alex Janiček, mieux connu sous le pseudo AJ, doublé par le légendaire Troy Baker. Superstar incontestée et adorée des fans de DIRT, AJ vous prend rapidement sous son aile et vous montre comment parvenir aux sommets de ce sport qu’il domine depuis des années.

Mais vous n’êtes pas le seul petit nouveau à faire des vagues. Rencontrez Bruno Durand, le vétéran calculateur, froid et ultra-compétitif, doublé par non moins que Nolan North. Champion arrivant d’autres disciplines tout-terrain, Bruno a du talent et est populaire. Le clash avec AJ est inévitable. Mais les conséquences d’une course épique entre ces deux icônes vous donneront l’occasion de créer votre propre légende.

Toute cette histoire, votre périple et bien plus encore sont racontés à travers le Podcast DIRT de Donut Media, le tout accompagné des commentaires de James Pumphrey et Nolan Sykes de Donut. Leur énergie et leur passion sont à la hauteur du monde palpitant de DIRT. Entre chacune des compétitions, ils réagiront à tous les moments-clés de votre aventure, avec des invités spéciaux, dont AJ et Bruno, la championne des W series Jamie Chadwick.

Tous ces éléments s’assemblent pour former un mode narratif riche et profond, qui vous donnera l’occasion de sortir de l’obscurité pour devenir la nouvelle étoile de ce sport explosif. Du moins, si vous avez ce qu’il faut pour y parvenir…

DiRT5, CHOISISSEZ VOTRE AVENTURE

Le mode Carrière est découpé en cinq chapitres qui couvrent les moments clés de la narration. Pour chaque chapitre plusieurs voies s’offrent à vous, vous permettant ainsi de choisir les compétitions auxquelles vous souhaitez participer. Il vous est également possible de prendre part à toutes les courses, soit plus de 130 compétitions dans neuf types de courses différents, et sur tous les circuits de DIRT5.

En terminant les courses, vous accéderez à de nouveaux événements dans le chapitre. Plus votre classement sera élevé, et plus vous gagnerez de tampons. Un certain nombre de tampons sont nécessaires pour débloquer la course principale du chapitre. Les compétitions principales clôturent chaque chapitre et représentent des épreuves plus difficiles pour le joueur. Il est ainsi nécessaire de terminer dans les trois premiers pour passer au chapitre suivant.

Mais ce n’est pas tout. En terminant certains objectifs lors des courses du mode Carrière, vous débloquerez l’accès à des défis secrets, lors desquels vous affronterez en duel un adversaire redoutable lors de courses épiques.

REPRÉSENTEZ LES PLUS GRANDES MARQUES DU MONDE

Voyagez à travers le monde, tout en pilotant des véhicules incroyables. Lors de cette expérience fabuleuse, la présence de sponsors est nécessaire. Jeune espoir très en vue, le monde vous observe et certaines grandes marques souhaiteraient discuter avec vous…

20 véritables marques sont disponibles en tant que sponsors dans le mode Carrière, telles que Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace et évidemment, Codemasters. Chaque sponsor offre des récompenses uniques, notamment une livrée spécifique, des autocollants à utiliser dans le mode édition et une prime. Chaque sponsor a ses propres objectifs, sur le court et long terme, à atteindre durant votre Carrière. En y parvenant, vous améliorerez votre réputation, ce qui vous permettra d’obtenir une récompense ultime !

Il est possible pour les joueurs de changer de sponsor à tout moment. Faites attention toutefois : plus vous quittez tôt un sponsor, moins vous pourrez recevoir de récompenses, notamment si vous ne remplissez pas les conditions minimales du contrat. Alors, resterez-vous loyal à une marque, ou préférerez-vous en changer au fil de votre progression ? Le choix est entre vos mains.

DiRT5 : PARTAGEZ VOTRE VOYAGE

Envie d’emmener des amis avec vous ? Dans DIRT5, il est possible de jouer jusqu’à quatre en écran scindé !

Dans toutes les compétitions du mode Carrière qui mettent en scène plusieurs voitures sur un circuit, chaque joueur supplémentaire peut remplacer un pilote IA. Et ils ne sont pas là juste pour le spectacle, car c’est la position du meilleur pilote qui est conservée pour le mode Carrière, ce qui veut dire que vous pouvez gagner plus de tampons, plus de bonus et de récompenses de la part des sponsors, grâce à vos amis. Et si ces gains ne comptent que pour le joueur qui héberge, chacun des joueurs participants gagne également de l’EXP et de l’argent sur son propre compte DIRT5.

Enfin, l’intégration du mode écran partagé permet de rejoindre et de quitter la partie à tout moment, ce qui permet à vos amis de se joindre à vous quand ils le souhaitent, sans que cela ne bloque votre progression.