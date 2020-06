Dix Mille Tours : l’épreuve au Castellet est maintenue !

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui comptaient se rendre sur le circuit du Castellet, le mois prochain. En effet, les organisateurs (Peter Auto) des Dix Mille Tours viennent de confirmer que l’épreuve en question aurait bien lieu du 24 au 26 juillet prochains, sur le circuit accueillant aussi le Grand-Prix de France de F1. Voici d’ailleurs le communiqué des responsables de la compétition, publié voilà quelques heures.

Après concertation avec l’ensemble des autorités compétentes, Peter Auto et le circuit Paul Ricard sont heureux d’annoncer le maintien, à huis clos, de la manifestation des Dix Mille Tours du 24 au 26 juillet 2020. Il est temps de laisser revivre la passion et de célébrer l’amour du sport automobile, en toute sécurité bien évidemment !

Cela nécessite donc la mise en place d’aménagements particuliers que Peter Auto s’engage à appliquer et faire respecter à l’ensemble des personnes présentes lors de cette manifestation. Ces mesures sont établies en collaboration avec la préfecture et dans le respect des différentes annonces gouvernementales. Elles seront communiquées quelques jours avant l’événement.

« Comme vous le savez, notre priorité chez Peter Auto est la sécurité de nos participants. Nous avons minutieusement étudié la situation avec l’aide des autorités compétentes et nous sommes aujourd’hui en mesure de reprendre notre activité. Il nous faut néanmoins nous adapter, cela est nécessaire, c’est pour cela que nous avons mis en place un certain nombre de règles sanitaires sur lesquelles nous serons intransigeants. «

Patrick Peter