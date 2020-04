DTM : Audi (aussi) jette l’éponge et se concentre sur la Formule E

Triste spectacle que celui du plateau du DTM. Car après l’annonce (en 2018) du retrait de Mercedes, c’est au tour d’Audi de fermer définitivement son garage. En effet, la firme aux anneaux a décidé de mettre fin à sa participation au championnat allemande d’ici la fin de l’année en cours. La firme en question va désormais se concentrer sur le championnat 100% électrique, la Formule E. Sans doute afin de retrouver un niveau plus digne, face à BMW notamment.

DTM : comment survivre sans Audi

« Nous espérons que cette situation difficile s’améliorera bientôt et que nous aurons toujours la possibilité de participer à quelques manches de DTM cette année ».Hans-Joachim Rothenpieler, membre du conseil de Développement pour Audi.

« Les fans méritent et ITR également, tout comme nos équipes, teams et partenaires, qui disposent à présent d’un délais suffisant pour se repositionner pour l’après-2020. Le sport automobile est et sera toujours un élément important de l’ADN d’Audi ».

Mais désormais, ce sont les organisateurs du championnat DTM qui sont dans une position difficile. Car en l’absence de deux des trois constructeurs historiques, sa survie va devenir vraiment compliquée à négocier…Reste cette perspective de mariage (plus régulier) avec la Super GT japonaise…

