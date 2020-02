Duqueine dévoile son programme 2020

Duqueine annonce son programme pour la saison 2020. L’équipe change de nom en European Le Mans Series et candidate pour les 24 Heures du Mans.

On sait ce que Duqueine vise cette saison. L’équipe française, désormais nommée Duqueine Team, vient en effet de dévoiler son programme pour l’année en cours. Il sera constitué en immense majorité de courses d’endurance de quatre heures en European Le Mans Series. Mais l’équipe compte bien participer aux 24 Heures du Mans, en catégorie LMP2.

L’ELMS pour Duqueine, Le Mans en bonus

En effet, Duqueine va d’abord principalement poursuivre l’aventure en European Le Mans Series. Après les essais officiels à Barcelone, les 30 et 31 mars, l’équipe se lancera dans une série de courses d’endurance courtes. Citons ainsi les 4 Heures de Barcelone (3-4-5 avril) suivies de celles de Monza (8-9-10 mai).

Viendra ensuite une pause dans ce championnat, jusqu’aux 17, 18 et 19 juillet, date des 4 Heures du Castellet. Avant d’enchaîner avec celles de Silverstone (4-5 septembre) et Spa-Francorchamps (18-19-20 septembre). Puis de conclure la saison avec les 4 Heures de Portimão, au Portugal, du 23 au 25 octobre.

La pause estivale entre Monza et le Paul-Ricard pourrait toutefois être raccourcie. Duqueine cherche en effet à participer aux 24 Heures du Mans, la course se tenant les 13 et 14 juin. En plus des essais tenus plus tôt, cela donnerait un calendrier encore plus fourni pour l’équipe. L’ACO doit cependant confirmer cette participation et, pour le moment, rien n’est encore sûr.

Au volant, un duo complice et un jeune loup

Un élément est en revanche confirmé, il s’agit des pilotes qui prendront le volant du prototype LMP2. L’Oreca 07 sera en effet confiée à Tristan Gommendy, Jonathan Hirschi et Konstantin Tereshchenko.

Un trio dont le principal point fort sera l’expérience. Tristan Gommendy compte en effet dix engagement en ELMS, dont quatre podiums. Alors que Jonathan Hirschi en est pour sa part à sept. Les deux hommes ayant concouru ensemble au Mans et en ELMS les deux dernières saisons.

De quoi donner un binôme complice, complété par le russe Konstantin Tereshchenko. Après une saison d’European Le Mans Series et une classique mancelle, ce dernier cherchera à gagner en maturité pour 2020.

La saison se lancera donc les 30 et 31 mars à Barcelone pour les essais officiels de l’European Le Mans Series. Une semaine avant la première course, sur le circuit catalan, les 3, 4 et 5 avril. Rappelons que Duqueine a conclu l’exercice 2019 au 6e rang du côté des Equipes.