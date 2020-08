Duqueine signe un champion FIA sur Gran Turismo

Rayan Derrouiche, champion du monde FIA sur le jeu vidéo Gran Turismo en 2019, rejoint PRiMA Esports, équipe de simracing (course automobile virtuelle) de Duqueine Team.

Duqueine Team se développe dans le monde de la course virtuelle et de l’esport. Le constructeur basé à Alès (Gard) a récemment lancé sa branche simracing, avec la création de l’équip PRiMA Esports.

Duqueine veut rapprocher réel et virtuel

Présente notamment sur le jeu Gran Turismo Sport, cette dernière se renforce avec l’arrivée de Rayan Derrouiche. Champion du monde FIA Manufacturer Series l’an passé sur ce jeu, l’Alésien quitte Veloce Esports. Mais si l’équipe change, les objectifs sur GT Sport restent les mêmes. Interrogé par nos soins, le tricolore de 22 ans avoue qu’il souhaite « se qualifier de nouveau sur les World Tours (compétitions officielles de Gran Turismo, Ndlr) et apporter la visibilité que ces épreuves offrent. »

À long terme, Rayan Derrouiche envisage toutefois de nouvelles perspectives. Il ne ferme pas la porte à une transition vers le réel, grâce à la relation entre PRiMA Esports et Duqueine… « Il y a des racines dans le réel, explique-t-il. Si à un moment donné une petite porte s’ouvre, je ne dis pas non (…) Ma passion pour le sport auto vient du fait que j’habite à Alès. Quand j’étais petit, j’allais au Pôle Mécanique et tout s’est déclenché. Faire partie d’une équipe qui a ses racines à Alès me fait énormément plaisir. »

Pour ce faire, Miura, de son pseudo, peut compter sur l’expertise de son équipe et de Duqueine. La relation entre les deux entités permet aux simracers d’accéder aux infrastructures du constructeur. « Duqueine a mis en place un programme de détection de pilotes au sein des communautés de simracing, nous explique Jacques Camara, team principal de PRiMA Esports. Tous nos simracers bénéficient d’un accès privilégié au training center du Duqueine Team au même titre que les pilotes professionnels (…) C’est un premier pas vers l’accès au sport automobile réel ».

PRiMA Esports passe un nouveau cap

Le recrutement d’un champion du monde est en tout cas une étape importante dans la construction de PRiMA Esports. « Au-delà de son palmarès, Rayan est avant tout une personnalité rare, confie toujours Jacques Camara. Cela facilite une projection sur le long terme, renforce notre équipe et accroît le capital confiance auprès de nos partenaires. » Il continue :

« Le premier objectif est de renouveler l’exploit en FIA Gran Turismo Championships. Son titre obtenu en Manufacturer Series (…) fait suite à une série de réussites. Cela démontre que Rayan est une valeur sûre avec une marge de progression très prometteuse. Nous voulons poursuivre sur cette lancée. En effet, plus qu’une équipe de simracing, PRiMA Esports, c’est un programme de formation. »

Passé par Race Clutch et Veloce Esports, Rayan Derrouiche se lance donc un nouveau défi. Il aura une première opportunité de mettre un pied dans la course réelle sous peu. l’Alésien participe en effet à Start Esport Talents. Une compétition sur Gran Turismo Sport organisée par PRiMA Esports et Duqueine Team. Le vainqueur remportera un test en Formule 4.

Une ultime course virtuelle se disputera le 13 août, à suivre en direct ici. Les six premiers du classement général se retrouveront par la suite sur le Pôle Mécanique d’Alès, pour une journée de compétition mêlant épreuves virtuelles et réelles. À l’issue de ces dernières, un vainqueur aura le privilège de passer du siège de jeu au baquet d’une F4 bel et bien réelle.