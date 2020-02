e-Trophée Andros : Aurélien Panis et Sébastien Loeb Racing au sommet

La finale du e-Trophée Andros a rendu son verdict samedi 1er février à Super-Besse. Aurélien Panis s’est imposé en Elite Pro, Sébastien Loeb Racing enlevant le sacre du côté des teams.

Samedi 1er février passé, à Super-Besse (Auvergne) se disputait la 6e et dernière manche du tout nouveau e-Trophée Andros. Une épreuve à suspens, puisque de nombreux titres restaient à distribuer. Notamment du côté de la catégorie reine, l’Elite Pro, et des équipes.

En Elite, Pro, le titre se jouait d’abord entre trois hommes. Jean-Baptiste Dubourg, Yaan Ehrlacher et Aurélien Panis. Très proches au championnat, le trio étaient toutefois battus en qualifications par Sébastien Loeb. L’Alsacien inscrivant les meilleurs temps.

Le nonuple champion du monde des rallyes était cependant à son tour renversé en Super Pole, par Aurélien Panis. Ce dernier prenant la deuxième place sur la grille pour la Super Finale. Tout en étant déjà assuré du titre de champion, grâce aux points marqués avant cette course.

Le fils d’Olivier allait toutefois confirmer sa bonne forme du moment en s’emparant du leadership dès le début de la Super Finale. Pour ne plus le lâcher, malgré les attaques incessantes de Loeb. Il remportait donc l’épreuve et le titre de premier champion Elite Pro du e-Trophée Andros. Une joie, après des années à suivre son père sur les pistes verglacées :

« Vraiment très heureux de remporter ce premier e-Trophée Andros, cette saison était idéale. Nous avons été réguliers et ce grâce à toute l’équipe Saintéloc qui a fait un travail incroyable ! Cela fait 12 ans que je suis sur le bord des pistes à regarder mon père évoluer sur la glace, et aujourd’hui décrocher le titre, c’est juste incroyable ! »

Sébastien Loeb terminait donc second de cette manche, devant Benjamin Rivière. Au championnat Jean-Baptiste Dubourg s’inclinait finalement pour 23 points face à Panis, Ehrlacher concluant à 34 unités du vainqueur.

Le résultat allait être sensiblement le même en catégorie Elite, pour le Sébastien Loeb Racing. Puisqu’en effet, Louis Rousset et Jérémy Sarhy, pilotes de l’équipe tricolore, prenaient les 2e et 3e rang de l’épreuve. Déjà assurés du titre, leurs points permettaient à la formation du nonuple champion du monde des rallyes d’enlever le sacre Equipes. Une joie pour Sébastien Loeb, vainqueur de deux des trois titres du e-Trophée Andros auto :

Jérémy Sarhy était également ravi de ce résultat d’ensemble à Super-Besse. Un carton presque plein, pour celui qui effectuait sa première saison en quatre roues motrices 100 électriques au e-Trophée Andros. Comme il le détaillait :

« Première saison sur l’Andros et en 4 roues motrices et directrices 100% électriques au sein du Team Sébastien Loeb Racing qui se conclut par le titre dans la catégorie Elite. Nous terminons la saison de bien belle manière, nous à la 2ème place de la journée et le patron ,qui à fait son retour pour la dernière course, monte de nouveau sur le podium ! «