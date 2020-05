En Formule 1, Alonso chez Renault, Vettel « out », pour Martin Brundle

Ils sont nombreux à imaginer un retour de Fernando Alonso « au bercail ». C’est à dire, chez Renault F1. Et l’un d’entre eux le prédisait juste avant la signature de Sainz chez Ferrari et celle de Ricciardo chez Mclaren. Il s’agit de Martin Brundle, pilote passé par de nombreuses écuries durant son périple en Formule 1, marqué par l’absence totale de victoires dans la catégorie reine.

Fernando Alonso à Enstone, Seb Vettel à la maison ?

C’est donc juste avant ce jeudi 14 mai de folie que Martin Brundle a livré son sentiment chez Sky Sports. Ainsi, l’Anglais a donné son avis sur les mouvements à venir et en particulier ceux concernant Sebastian Vettel et Fernando Alonso : « Je vois un scénario dans lequel Sainz passe à Ferrari et Daniel Ricciardo à McLaren. Ensuite, un cockpit chez Renault est libre. Peut-être pour Alonso » déclare l’ex-pilote Benetton et Mclaren.

Puis, toujours selon Martin, Sebastian Vettel devrait mettre un terme à sa carrière : « Je ne vois pas de nouvelle écurie pour Sebastian Vettel . Mais attendons. Nous savons qu’il parle à d’autres équipes. Je pense qu’il y a de fortes chances que Sebastian se retire de la Formule 1. Cela reste à voir que ce soit pour toujours ou non. Nous l’avons déjà vu avec d’autres pilotes. Le cockpit Renault est un cockpit d’usine. C’est peut-être ce qui lui plaît. »

« Je me demande si c’est la fin du chemin pour Seb et s’il s’impliquerait avec une équipe de milieu de grille. Il a remporté 14 courses pour Ferrari. Il est toujours rapide. Mais, bien qu’il ait montré à plusieurs reprises la vitesse et livré d’excellentes séances de qualification et courses, trop d’erreurs se sont glissées.«

« Je pense que Ferrari a été une expérience frustrante pour lui. Avec Alonso, ils étaient très proches de quelques titres de champion du monde. Seb a été trois fois dans le top trois du championnat du monde, mais cela n’a jamais été assez. Ferrari est [maintenant] pleinement engagé dans l’avenir jeune Charles Leclerc.«

Si Martin Brundle croit d’avantage à une retraite qu’autre chose, pour Vettel, il laisse aussi la porte ouverte à un rebond, notamment chez Renault. Chose démentie indirectement par Sebastian, qui a déjà déclaré se focaliser exclusivement sur la piste Mercedes…

source