En MotoGP, Johann Zarco signe un exploit quasi surréaliste avec sa pole

Si une partie des supporters tricolores continuaient de croire en Johann Zarco, peu d’entre-eux auraient imaginé le voir revenir au sommet aussi rapidement et dans cet environnement-là. Pourtant, le tricolore a réussi l’un des plus beaux exploits de ces dernières années en MotoGP, lors des qualifications du Grand-Prix de République Tchèque.

Johann Zarco : une pole quasi-miraculeuse, à plusieurs égards

Johann Zarco s’élancera en pole position, à Brno, cet après-midi. Et si nous parlons d’exploit, ce n’est pas pour rien. Tout d’abord car le tricolore ne vivait que son troisième week-end avec cette machine. Ensuite parce que cette dernière, une Ducati, n’était pas partie en pole d’un Grand-Prix de MotoGP depuis Motegi 2018. Enfin, il faut rappeler que l’intéressé pilote pour une équipe privée, Avintia Racing, aux budgets très limités et ne disposant « que » de la Ducati de l’an passé. Tout cela sur une piste sèche, à la régulière…

« J’ai vu le panneau P1 et le team qui était heureux, mais je pensais encore que d’autres allaient encore enregistrer. On regarde les écrans tout le long du circuit avec le sourire mais en se disant : ‘ce n’est pas sûr’. Mais dans le parc fermé en me rangeant derrière le panneau de la première place, c’était si bon ! C’est une surprise pour moi car je grandis et progresse à chaque tour que je passe à mieux contrôler la Ducati, qui a un grand potentiel. Mais ça ne reste pas évident de tout faire : je suis à un pallier de mon apprentissage et c’est mieux que ce que j’attendais ».

La Ducati d’usine en point de mire ?

Alors oui, dans l’optique de disposer un jour d’une moto d’usine, fournie par le constructeur italien, le Français vient de marquer de gros points. Surtout lorsque l’on voit un Dovizioso naviguer aux alentours de la 16ème place. Et bien sûr, Johann a profité de sa performance pour rappeler quel était son objectif à court/moyen terme à savoir, grimper d’un échelon :

« Le but est d’avoir un bon guidon avec Ducati l’an prochain, mais le premier est de bien travailler cette année. Je sens que j’ai perdu de petites choses sans piloter au plus haut niveau et je sens que ça revient avec Ducati. On peut avoir des surprises, pas seulement en qualifications. Hier aussi, j’avais j’ai fait une meilleure perf qu’à Jerez ».

« Mon premier objectif est de faire un bon boulot sur la moto, de progresser, et je sais que si je fais tout ça bien, à chaque fois, la performance viendra et l’on verra où ça me mettra chez Ducati. Je crois que ma seule solution est de rester avec eux, mais avec ce qu’ils ont fait depuis novembre pour moi et le team, c’est clair que je veux rester avec eux et je sens que je peux faire bien plus pour le futur. Mais je pense qu’ils attendent de voir comment je performe en course pour que j’aie peut-être la moto d’usine. On verra. »

Enfin, si Johann Zarco savoure son résultat, il ne croit pas à la victoire, pour l’instant. Aussi, l’intéressé se fixe un objectif qui parait raisonnable à savoir, terminer dans le top cinq. Mais bien sûr, devant leur poste, ses supporters rêveront plutôt d’un podium :

« Rester aussi longtemps que possible en lutte pour le podium. Cela peut être une option, ou rester solide pour le top 5. Comme je l’ai dit, je me trouve à un pallier de mon apprentissage où un top 5 serait bien et il faut accepter ces paliers. Aujourd’hui cela en est un plus grand que prévu, mais c’est bien. Débuter avec les meilleurs sera un avantage et les pneus chuteront ensuite. On verra ensuite ce qui se passera »

Rendez-vous à 14H00, en direct sur Canal+, pour une course qui s’annonce passionnante.